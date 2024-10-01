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В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"

В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины" - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"

В Крыму начинается работа по подготовке педагогов, которые будут читать школьникам курс "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T20:08

2024-10-01T20:08

2024-10-01T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму начинается работа по подготовке педагогов, которые будут читать школьникам курс "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи РК Тимур Асанов.По его словам, власти Крыма поставили перед профильным министерством задачу обеспечить соответствующую инфраструктуру для подготовки молодежи к любым вызовам."В самое ближайшее время у нас будет кадровый состав, который сможет достойно, на основании федеральных стандартов, преподавать эту дисциплину", - заверил замминистра.В 2024-2025 учебном году в школах России начнут в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.Курс включает в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и начальную военную подготовку и патриотическое воспитание. Учащимся будут рассказывать об истории возникновения и развитии российских Вооруженных Сил, ознакомят с новейшими видами вооружения и военной техники, а также расскажут об особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту, научат оказывать первую медицинскую помощь. В 10-х и 11-х классах предусмотрены практические занятия, включая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. Для проведения занятий планируется привлекать участников спецоперации.Документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ" президент Владимир Путин подписал в августе 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагогаВоенкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнениеВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, дети, школа, патриотическое воспитание, минобраз крыма, тимур асанов