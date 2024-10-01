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В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"
В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины" - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"
В Крыму начинается работа по подготовке педагогов, которые будут читать школьникам курс "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T20:08
2024-10-01T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму начинается работа по подготовке педагогов, которые будут читать школьникам курс "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи РК Тимур Асанов.По его словам, власти Крыма поставили перед профильным министерством задачу обеспечить соответствующую инфраструктуру для подготовки молодежи к любым вызовам."В самое ближайшее время у нас будет кадровый состав, который сможет достойно, на основании федеральных стандартов, преподавать эту дисциплину", - заверил замминистра.В 2024-2025 учебном году в школах России начнут в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.Курс включает в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и начальную военную подготовку и патриотическое воспитание. Учащимся будут рассказывать об истории возникновения и развитии российских Вооруженных Сил, ознакомят с новейшими видами вооружения и военной техники, а также расскажут об особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту, научат оказывать первую медицинскую помощь. В 10-х и 11-х классах предусмотрены практические занятия, включая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. Для проведения занятий планируется привлекать участников спецоперации.Документ, который вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об образовании РФ" президент Владимир Путин подписал в августе 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагогаВоенкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнениеВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным
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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, дети, школа, патриотическое воспитание, минобраз крыма, тимур асанов
В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"
В Крыму готовят педагогов для школьного курса "Основы безопасности и защиты Родины"
20:08 01.10.2024 (обновлено: 20:09 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму начинается работа по подготовке педагогов, которые будут читать школьникам курс "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи РК Тимур Асанов.
"Буквально завтра начинается работа по подготовке педагогического состава и кадров по дисциплине "Основы безопасности и защиты Родины". Это новая дисциплина. Конечно, ее база тянется из других дисциплин – "Основ защиты Родины", допризывной подготовки. Но те вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед нашей страной, как раз и диктуют эту образовательную программу", - сказал Асанов.
По его словам, власти Крыма поставили перед профильным министерством задачу обеспечить соответствующую инфраструктуру для подготовки молодежи к любым вызовам.
"В самое ближайшее время у нас будет кадровый состав, который сможет достойно, на основании федеральных стандартов, преподавать эту дисциплину", - заверил замминистра.
В 2024-2025 учебном году в школах России начнут в обязательном порядке преподавать основы военной подготовки. Большая часть нового курса "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР, преемник ОБЖ) посвящена военной тематике.
Курс включает в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и начальную военную подготовку и патриотическое воспитание
. Учащимся будут рассказывать об истории возникновения и развитии российских Вооруженных Сил, ознакомят с новейшими видами вооружения и военной техники, а также расскажут об особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту, научат оказывать первую медицинскую помощь.
В 10-х и 11-х классах предусмотрены практические занятия, включая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. Для проведения занятий планируется привлекать участников спецоперации.
Документ, который вносит ряд изменений
в Федеральный закон "Об образовании РФ" президент Владимир Путин подписал в августе 2023 года.
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