https://crimea.ria.ru/20240821/voenkory-iz-regionov-rossii-v-zone-spetsoperatsii-v-chem-ikh-missiya--mnenie-1139782186.html
Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение
Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение
Специальная военная операция касается всей страны, а значит, освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T19:48
2024-08-21T19:48
2024-08-21T19:48
татьяна потоцкая
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
журналистика
сми
крым
медиафорум "герой будущего времени. молодежь о важном"
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальная военная операция касается всей страны, а значит, освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты из всех регионов России. Такое мнение РИА Новости Крым высказала замдиректора Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния" Татьяна Потоцкая на полях Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.По словам Потоцкой, "тема специальной военной операции не может каких-то регионов касаться, а каких-то нет".Миссия регионального журналиста "за ленточкой" – больше рассказывать не о ситуации на фронте: "какой Брэдли сожгли и какой дрон подбили", так как на федеральном уровне и без него это расскажут, считает она. Главная задача – "больше общаться с мирными, военными и теми, кто еще с 2014 года был в ополчении, а также доносить правду, увиденную своими глазами"."Потому что только так можно передать, что именно происходит", – добавила Потоцкая.Важность присутствия региональных журналистов "за ленточкой" трудно переоценить еще и потому, что местный зритель доверяет им, как правило, даже больше, чем другим, в том числе "федералам": "Так уж повелось исторически", – отметила Потоцкая.Кроме того, журналисты всероссийские и региональные в силу специфики работы расставляют разные акценты в своих материалах. А в каждом регионе нашей страны, помимо общего для всех россиян, хотят узнать что-то своих земляках и почувствовать обратную связь, подчеркнула она."Происходят иногда и неожиданные трогательные моменты. Как-то мы снимали на полигоне построение, ребята должны были отправляться на задачу, к нам подбежал парень и говорит: "Ой, мне сказали, что вы из Самары! А можно привет передать?" Оказалось, он артист театра, ушел добровольцем. Передал привет и радостно убежал. Мы его обращение везде, естественно, разместили, в том числе в соцсетях, и люди откликались, театры. Это все очень важно", – поделилась Потоцкая.По ее мнению, на медиафоруме в Севастополе в этом году с молодежью поднимают много важных тем. Это и борьба с фейками, и медиа-эрудированность, "и очень много серьезных вопросов, на которые и взрослым людям иной раз трудно рассуждать". Но есть главная тема – любовь, без которой ничего не получится.Ранее руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Елена Черышева, комментируя РИА Новости Крым важность медиафорума в Севастополе, заявила, что нынешние журналисты России – солдаты информационного фронта, чье главное оружие - правда.II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном" проходит в Севастополе 20 – 25 августа. Участие в нем принимают представители 70 регионов России.Программой предусмотрены дискуссии о развитии современных форматов кино-, теле- и интернет-проектов. А также образовательные мероприятия: лекции, круглые столы и мастер-классы для юных журналистов со всей страны и экскурсии.На основе всего этого молодые медийщики снимут фильмы о музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", а также создадут репортажи, телепрограммы, кино- и фотопроекты, посвященные 80-летию Великой Победы, и разработают новые методы и подходы в подготовке патриотического контента.В рамках форума дети участников спецоперации, юные жители Донбасса и прифронтовых территорий и волонтеры встретятся с героями СВО, военкорами, журналистами и руководителями крупнейших федеральных и региональных медиахолдингов.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежи Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
https://crimea.ria.ru/20240821/soldaty-vtorogo-fronta-svo-kto-oni-i-kakovo-ikh-glavnoe-oruzhie-1139780022.html
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татьяна потоцкая, севастополь, журналистика, сми, крым, медиафорум "герой будущего времени. молодежь о важном", новости крыма
Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение
Потоцкая: работать в зоне СВО – долг представителей федеральных и региональных СМИ
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Специальная военная операция касается всей страны, а значит, освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты из всех регионов России. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала замдиректора Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния" Татьяна Потоцкая на полях Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.
По словам Потоцкой, "тема специальной военной операции не может каких-то регионов касаться, а каких-то нет".
"Это касается всех нас, происходит с нами со всеми. Участвуют в спецоперации ребята со всей страны. И наша задача – стараться вносить свой вклад в большое общее дело", – сказала Потоцкая.
Миссия регионального журналиста "за ленточкой" – больше рассказывать не о ситуации на фронте: "какой Брэдли сожгли и какой дрон подбили", так как на федеральном уровне и без него это расскажут, считает она. Главная задача – "больше общаться с мирными, военными и теми, кто еще с 2014 года был в ополчении, а также доносить правду, увиденную своими глазами".
"Потому что только так можно передать, что именно происходит", – добавила Потоцкая.
Важность присутствия региональных журналистов "за ленточкой" трудно переоценить еще и потому, что местный зритель доверяет им, как правило, даже больше, чем другим, в том числе "федералам": "Так уж повелось исторически", – отметила Потоцкая.
Кроме того, журналисты всероссийские и региональные в силу специфики работы расставляют разные акценты в своих материалах. А в каждом регионе нашей страны, помимо общего для всех россиян, хотят узнать что-то своих земляках и почувствовать обратную связь, подчеркнула она.
"Происходят иногда и неожиданные трогательные моменты. Как-то мы снимали на полигоне построение, ребята должны были отправляться на задачу, к нам подбежал парень и говорит: "Ой, мне сказали, что вы из Самары! А можно привет передать?" Оказалось, он артист театра, ушел добровольцем. Передал привет и радостно убежал. Мы его обращение везде, естественно, разместили, в том числе в соцсетях, и люди откликались, театры. Это все очень важно", – поделилась Потоцкая.
По ее мнению, на медиафоруме в Севастополе в этом году с молодежью поднимают много важных тем. Это и борьба с фейками, и медиа-эрудированность, "и очень много серьезных вопросов, на которые и взрослым людям иной раз трудно рассуждать". Но есть главная тема – любовь, без которой ничего не получится.
"Мне бы хотелось донести до молодых наших коллег, что важно любить свою профессию, любить свою родину и делать все, чтобы и родина твоя была в безопасности, и профессия твоя развивалась. Это общее для всех дело, для каждого на своем месте, не только для журналистов. И это, наверное, самое главное", – заключила она.
Ранее руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Елена Черышева, комментируя РИА Новости Крым
важность медиафорума в Севастополе, заявила, что нынешние журналисты России – солдаты информационного фронта, чье главное оружие - правда.
II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном" проходит в Севастополе 20 – 25 августа. Участие в нем принимают представители 70 регионов России.
Программой предусмотрены дискуссии о развитии современных форматов кино-, теле- и интернет-проектов. А также образовательные мероприятия: лекции, круглые столы и мастер-классы для юных журналистов со всей страны и экскурсии.
На основе всего этого молодые медийщики снимут фильмы о музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", а также создадут репортажи, телепрограммы, кино- и фотопроекты, посвященные 80-летию Великой Победы, и разработают новые методы и подходы в подготовке патриотического контента.
В рамках форума дети участников спецоперации, юные жители Донбасса и прифронтовых территорий и волонтеры встретятся с героями СВО, военкорами, журналистами и руководителями крупнейших федеральных и региональных медиахолдингов.
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