https://crimea.ria.ru/20240821/voenkory-iz-regionov-rossii-v-zone-spetsoperatsii-v-chem-ikh-missiya--mnenie-1139782186.html

Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение

Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение

Специальная военная операция касается всей страны, а значит, освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T19:48

2024-08-21T19:48

2024-08-21T19:48

татьяна потоцкая

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

журналистика

сми

крым

медиафорум "герой будущего времени. молодежь о важном"

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139781571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d32ac48a7aac7e9e711842be3e2251e4.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальная военная операция касается всей страны, а значит, освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты из всех регионов России. Такое мнение РИА Новости Крым высказала замдиректора Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния" Татьяна Потоцкая на полях Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе.По словам Потоцкой, "тема специальной военной операции не может каких-то регионов касаться, а каких-то нет".Миссия регионального журналиста "за ленточкой" – больше рассказывать не о ситуации на фронте: "какой Брэдли сожгли и какой дрон подбили", так как на федеральном уровне и без него это расскажут, считает она. Главная задача – "больше общаться с мирными, военными и теми, кто еще с 2014 года был в ополчении, а также доносить правду, увиденную своими глазами"."Потому что только так можно передать, что именно происходит", – добавила Потоцкая.Важность присутствия региональных журналистов "за ленточкой" трудно переоценить еще и потому, что местный зритель доверяет им, как правило, даже больше, чем другим, в том числе "федералам": "Так уж повелось исторически", – отметила Потоцкая.Кроме того, журналисты всероссийские и региональные в силу специфики работы расставляют разные акценты в своих материалах. А в каждом регионе нашей страны, помимо общего для всех россиян, хотят узнать что-то своих земляках и почувствовать обратную связь, подчеркнула она."Происходят иногда и неожиданные трогательные моменты. Как-то мы снимали на полигоне построение, ребята должны были отправляться на задачу, к нам подбежал парень и говорит: "Ой, мне сказали, что вы из Самары! А можно привет передать?" Оказалось, он артист театра, ушел добровольцем. Передал привет и радостно убежал. Мы его обращение везде, естественно, разместили, в том числе в соцсетях, и люди откликались, театры. Это все очень важно", – поделилась Потоцкая.По ее мнению, на медиафоруме в Севастополе в этом году с молодежью поднимают много важных тем. Это и борьба с фейками, и медиа-эрудированность, "и очень много серьезных вопросов, на которые и взрослым людям иной раз трудно рассуждать". Но есть главная тема – любовь, без которой ничего не получится.Ранее руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Елена Черышева, комментируя РИА Новости Крым важность медиафорума в Севастополе, заявила, что нынешние журналисты России – солдаты информационного фронта, чье главное оружие - правда.II Медиафорум "Герой будущего времени. Молодежь о важном" проходит в Севастополе 20 – 25 августа. Участие в нем принимают представители 70 регионов России.Программой предусмотрены дискуссии о развитии современных форматов кино-, теле- и интернет-проектов. А также образовательные мероприятия: лекции, круглые столы и мастер-классы для юных журналистов со всей страны и экскурсии.На основе всего этого молодые медийщики снимут фильмы о музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", а также создадут репортажи, телепрограммы, кино- и фотопроекты, посвященные 80-летию Великой Победы, и разработают новые методы и подходы в подготовке патриотического контента.В рамках форума дети участников спецоперации, юные жители Донбасса и прифронтовых территорий и волонтеры встретятся с героями СВО, военкорами, журналистами и руководителями крупнейших федеральных и региональных медиахолдингов.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежи Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

https://crimea.ria.ru/20240821/soldaty-vtorogo-fronta-svo-kto-oni-i-kakovo-ikh-glavnoe-oruzhie-1139780022.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потоцкая, севастополь, журналистика, сми, крым, медиафорум "герой будущего времени. молодежь о важном", новости крыма