https://crimea.ria.ru/20240901/novye-predmety-v-shkolakh-i-oplata-sverkhurochki-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1140009354.html

Новые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре

Новые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Новые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре

С 1 сентября в российских школах вводятся новые предметы, а ученикам запретят пользоваться мобильниками на уроках. Кроме того, водители должны будут обновить... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T08:20

2024-09-01T08:20

2024-09-01T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября в российских школах вводятся новые предметы, а ученикам запретят пользоваться мобильниками на уроках. Кроме того, водители должны будут обновить аптечку, а работодатели – пересмотреть механизм оплаты сверхурочного труда своих сотрудников.Главные законодательные новшества первого месяца осени – в подборке РИА Новости Крым.Флаг России во всех образовательных организацияхС 1 сентября все образовательные организации независимо от формы собственности – детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы – обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг России. Триколор должен будет находиться там постоянно.До принятия закона требование о постоянном размещении флага РФ распространялось только на общеобразовательные школы.Новые предметы в школахС начала нового учебного года школьников ждут и другие важные изменения. В частности, во всех общеобразовательных организациях в качестве обязательного предмета вводятся уроки труда. Согласно утвержденному стандарту, в начальной и старшей школах предусмотрен один урок труда в неделю, а в средней – два. Стандарт обучения труду состоит из нескольких модулей – обязательных (столярное дело, кулинария, шитье) и вариативных. Некоторые регионы могут сами выбирать модули в зависимом и от кадровой потребности. Это может быть животноводство или растениеводство в аграрных субъектах, или автоматизированные системы – в индустриальных. Также в рамках этого предмета школьников будут учить управлять дронами. Модуль называется "Введение в технологии беспилотных летательных аппаратов".Также в российских школах появятся два новых предмета: "Основа безопасности и защита Родины" (ОБЗР) и внеурочный курс "Семьеведение".Курс ОБЗР включает в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и начальную военную подготовку и патриотическое воспитание. Учащимся будут рассказывать об истории возникновения и развития российских Вооруженных сил, ознакомят их с новейшими видами вооружения и военной техники, а также расскажут об особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту, научат оказывать первую медицинскую помощь. В 10-х и 11-х классах предусмотрены практические занятия, включая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. Для проведения занятий по ОБЗР планируется привлекать участников СВО.Кроме того, для учащихся 10-х и 11-х классов вводятся уроки семьеведения. Занятия будут проводить в рамках внеклассной работы или "Разговоров о важном". Уроки направлены на формирование семейных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи.Мобильные телефоны на уроках – под запретомЕще одно нововведение для школьников, вступающее в силу в новом учебном году – полный запрет на пользование мобильными телефонами на уроках, в том числе в образовательных целях. Достать смартфон из рюкзака теперь можно только в экстренных случаях: когда есть угроза жизни или здоровью учеников или педагогов.Данная норма призвана способствовать живому общению в классе и повысит авторитет учителя.Кроме того, согласно новому закону о статусе педагога, учителя теперь смогут делать замечания ученикам. При этом школы получили право самостоятельно устанавливать правила поведения и дисциплины. Если какие-то учащиеся их нарушают, педагоги могут подавать запросы в администрацию школы на применение дисциплинарных взысканий в отношении нарушителей.Обновленные аптечки и камеры на дорогахС сентября вступают в силу сразу несколько новых требований к участникам дорожного движения. Так, согласно приказу Минздрава РФ, обновляются требования к комплектации автомобильной аптечки. Водители должны будут докупить медицинские маски и перчатки, маску для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160х210 сантиметров, пару ножниц для перевязки и хирургические ножницы. Также нужно иметь блокнот и пишущие средства на случай, если надо будет зафиксировать время наложения кровоостанавливающего жгута после аварии.Кроме того, с осени вступают в силу утвержденные правительством новые единые правила установки камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Теперь решения об установке камер ГИБДД могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец, при этом решения согласовываются с Госавтоинспекцией.Утвержден конкретный перечень мест для их установки, а расстояние между ними должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км за его пределами. За 300 метров до камеры должен быть установлен соответствующий знак.Также вступает в силу правило, согласно которому страхование пассажиров такси станет обязательным. Соответствующие фирмы и индивидуальные предприниматели не смогут законно перевозить граждан без соответствующего полиса. Страховая выплата за причинение вреда жизни или здоровью пассажира будет достигать двух миллионов рублей.Мобильная связь и продажа ипотечного жильяС первого дня осени начинают действовать новые правила оказания услуг телефонной связи. Согласно им, абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Также оператор вправе разорвать договор с абонентом в случае, если он не пользуется связью 90 календарных дней. При этом операторы связи отныне больше не смогут менять тарифный план без согласия клиента.Оператор связи должен информировать клиента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях.С 11 сентября вступает в силу новый закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся в залоге. Владельцы ипотечного жилья могут подать заявление в банк-залогодержатель для получения разрешения на самостоятельную продажу. Банк должен рассмотреть заявление в течение 10 дней и установить минимальную цену продажи недвижимости. Цена продажи не может быть установлена ниже остатка задолженности по ипотеке. Если общая сумма продажи превысит остаток долга, разница возвращается заемщику за минусом расходов, понесенных банком.Оплата сверхурочной работыСогласно действующим нормам, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, начиная с третьего часа – в двойном. При этом некоторые недобросовестные руководители при расчете выплат за сверхурочную работу берут за основу только оклад. Остальные части, из которых складывается заработная плата сотрудника, зачастую во внимание не принимаются. В итоге окладная часть заработка составляет меньше трети от общего дохода.Отныне работодатели должны будут оплачивать "сверхурочку" исходя из полного размера зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Также у сотрудника остается право выбрать дополнительный отгул за такую работу.И другие изменения:Перевозчикам: с 1 сентября водителям общественного транспорта запрещено высаживать инвалидов I группы и детей инвалидов. Нарушение будет караться штрафами: для водителя – 5 тысяч рублей, для должностного лица – до 30 тысяч рублей.Дельфинариям: вылов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях будет запрещен. Исключения составят имеющие разрешение специальной правительственной комиссии. Запрет приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев и морских цирков животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями.Управляющим компаниям: с 1 сентября 2024 года ужесточат лицензионные требования к управляющим компаниям. Лицензию не получат учредители и директора компаний, имеющие непогашенную судимость за экономические и тяжкие преступления. Сведения об учредителях организаций, лицензия которых аннулирована, на три года внесут в реестр дисквалифицированных лиц, и они не смогут создавать новые управляющие компании.Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

https://crimea.ria.ru/20240831/sostav-avtomobilnoy-aptechki-s-1-sentyabrya-2024-goda--infografika-1139890348.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, россия, общество, трудовой кодекс, трудоустройство, мобильная связь, ипотека