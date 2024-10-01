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На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 01.10.2024
На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
На Украине школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. На данный факт обратили внимание украинские СМИ. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T21:19
2024-10-01T21:19
2024-10-01T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Украине школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. На данный факт обратили внимание украинские СМИ.По данным издания "Украина.ру", в открытках школьники должны были написать поздравления с днем защитника Украины для боевиков ВСУ.В августе на Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров, сообщила ранее депутат Верховной рады София Федина.По ее словам, появилась реакция от соавтора учебника, которая предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым". Депутат возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.По словам депутата, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, крым, события в донбассе, новости, общество
На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
Детям на Украине предложили написать письмо в ВСУ на открытках с картой страны без Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Украине школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. На данный факт обратили внимание украинские СМИ.
По данным издания "Украина.ру", в открытках школьники должны были написать поздравления с днем защитника Украины для боевиков ВСУ.
"Украинским школьникам придумали веселый конкурс: в честь дня защитника Украины написать на открытках поздравления для "захисников и захисниц". Но, как всегда, что-то пошло не так и детишкам раздали "патриотичные" открытки с картой Украины без Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
В августе на Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров
, сообщила ранее депутат Верховной рады София Федина.
По ее словам, появилась реакция от соавтора учебника, которая предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым". Депутат возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.
По словам депутата, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.
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