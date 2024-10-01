https://crimea.ria.ru/20241001/na-ukraine-shkolnikam-razdali-otkrytki-s-kartoy-bez-kryma-i-donbassa-1140782522.html

На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса

На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 01.10.2024

На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса

На Украине школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. На данный факт обратили внимание украинские СМИ. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T21:19

2024-10-01T21:19

2024-10-01T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Украине школьникам раздали открытки с картой страны без Крыма и Донбасса. На данный факт обратили внимание украинские СМИ.По данным издания "Украина.ру", в открытках школьники должны были написать поздравления с днем защитника Украины для боевиков ВСУ.В августе на Украине выпустили учебник с картой страны, на которой отсутствует Крымский полуостров, сообщила ранее депутат Верховной рады София Федина.По ее словам, появилась реакция от соавтора учебника, которая предлагает, чтобы учителя с детьми запускали флешмоб "Дорисуй Крым". Депутат возмутилась в адрес украинского министерства образования и науки. "Какое "дорисуй"? Что это должно сформировать в сознании школьников? Что его там никогда не было и украинцы его дорисовывают?" – задает вопрос Федина.По словам депутата, казус объяснили технической ошибкой – якобы карта состоит их двух частей, одну из которых пропустили при верстке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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