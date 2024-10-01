https://crimea.ria.ru/20241001/v-sevastopole-na-lestnitsu-k-yashmovomu-plyazhu-soshel-sel-1140784729.html

В Севастополе сошел сель

В Севастополе сошел сель - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Севастополе сошел сель

В Севастополе из-за сильных ливней грунт сошел на лестницу, которая ведет к Яшмовому пляжу. Она расположена на особо охраняемой природной территории в районе... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T19:42

2024-10-01T19:42

2024-10-01T19:57

севастополь

михаил развожаев

оопт

погода

новости крыма

погода в крыму

крымская погода

пляжи крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0a/1122331637_0:190:2000:1315_1920x0_80_0_0_289904c65fe6adaf95ecb00f5c932972.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильных ливней грунт сошел на лестницу, которая ведет к Яшмовому пляжу. Она расположена на особо охраняемой природной территории в районе мыса Фиолент, но оказалась, что за ее ремонт никто не отвечает. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, лестница не принадлежит Георгиевскому монастырю, от которого она ведет к морю. Не закреплен объект ни за департаментами городского хозяйства и имущественных и земельных отношений. Нет никаких обязанностей в отношении этой лестницы и у департамента природных ресурсов и экологии города, заметил глава города."Севприроднадзору тоже (не относится – ред.), потому что хоть там и особо охраняемая природная территория, но лестница как-то там сама живет отдельно. Ничья она", – констатировал Развожаев.Губернатор поручил поставить лестницу к Яшмовому пляжу на баланс города, определить ведомство, за которым она будет закреплена, и привести спуск в порядок.Лестница на Яшмовый пляж на Фиоленте ведет к морю от Георгиевского монастыря. Она насчитывает более чем 800 ступеней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаВ Ялте предприниматель загородил пляж для отдыхающихУдар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, оопт, погода, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, пляжи крыма