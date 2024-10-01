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В Севастополе сошел сель - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В Севастополе сошел сель
В Севастополе сошел сель - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Севастополе сошел сель
В Севастополе из-за сильных ливней грунт сошел на лестницу, которая ведет к Яшмовому пляжу. Она расположена на особо охраняемой природной территории в районе... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T19:42
2024-10-01T19:57
севастополь
михаил развожаев
оопт
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильных ливней грунт сошел на лестницу, которая ведет к Яшмовому пляжу. Она расположена на особо охраняемой природной территории в районе мыса Фиолент, но оказалась, что за ее ремонт никто не отвечает. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, лестница не принадлежит Георгиевскому монастырю, от которого она ведет к морю. Не закреплен объект ни за департаментами городского хозяйства и имущественных и земельных отношений. Нет никаких обязанностей в отношении этой лестницы и у департамента природных ресурсов и экологии города, заметил глава города."Севприроднадзору тоже (не относится – ред.), потому что хоть там и особо охраняемая природная территория, но лестница как-то там сама живет отдельно. Ничья она", – констатировал Развожаев.Губернатор поручил поставить лестницу к Яшмовому пляжу на баланс города, определить ведомство, за которым она будет закреплена, и привести спуск в порядок.Лестница на Яшмовый пляж на Фиоленте ведет к морю от Георгиевского монастыря. Она насчитывает более чем 800 ступеней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаВ Ялте предприниматель загородил пляж для отдыхающихУдар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, оопт, погода, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, пляжи крыма
В Севастополе сошел сель

В Севастополе после сильных ливней сошел сель

19:42 01.10.2024 (обновлено: 19:57 01.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛестница
Лестница - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильных ливней грунт сошел на лестницу, которая ведет к Яшмовому пляжу. Она расположена на особо охраняемой природной территории в районе мыса Фиолент, но оказалась, что за ее ремонт никто не отвечает. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Поступили сообщения о том, что на лестницу к пляжу Яшмовый сошел грунт после сильного ливня", - сказал он.
По словам Развожаева, лестница не принадлежит Георгиевскому монастырю, от которого она ведет к морю. Не закреплен объект ни за департаментами городского хозяйства и имущественных и земельных отношений. Нет никаких обязанностей в отношении этой лестницы и у департамента природных ресурсов и экологии города, заметил глава города.
"Севприроднадзору тоже (не относится – ред.), потому что хоть там и особо охраняемая природная территория, но лестница как-то там сама живет отдельно. Ничья она", – констатировал Развожаев.
Губернатор поручил поставить лестницу к Яшмовому пляжу на баланс города, определить ведомство, за которым она будет закреплена, и привести спуск в порядок.
Лестница на Яшмовый пляж на Фиоленте ведет к морю от Георгиевского монастыря. Она насчитывает более чем 800 ступеней.
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СевастопольМихаил РазвожаевООПТПогодаНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаПляжи Крыма
 
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