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В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей
В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей
В Севастополе число многодетных семей увеличилось вдвое с 2014 года. Об этом сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T07:04
2022-08-31T07:04
севастополь
соцзащита
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе число многодетных семей увеличилось вдвое с 2014 года. Об этом сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города."Конечно, на это, в том числе, влияют миграционные потоки и увеличение господдержки, и создание позитивного образа большой семьи стимулируют многодетность", – заметила она.Всего в таких семьях в Севастополе воспитываются более 15 тысяч детей.Сулягина напомнила, что с июня этого года на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей могут рассчитывать семьи, в которых старший ребенок достиг совершеннолетия. До этого в получении пособия семьям, где старшим детям было больше 18 лет, в соцзащите отказывали.Тогда в этой ситуации разбиралась местная прокуратура, которая в судебном порядке добилась признания таких норм, установленных правительством Севастополя, незаконными.Помимо этого, для многодетных семей действуют некоторые дополнительные меры соцподдежки. В частности, это 50-процентная льгота на услуги ЖКХ, бесплатный проезд для детей, путевки им в оздоровительные лагеря, новогодние подарки и ряд других."Одаренные дети из многодетных семей получают ежемесячную стипендию в размере 1500 рублей", – добавили в департаменте, уточнив, что ежегодно таких стипендиатов прядка сотни.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-rossii-uvelichili-vyplaty-mnogodetnym-semyam-1124288171.html
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севастополь, соцзащита, общество
В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей

В Севастополе число многодетных семей увеличилось более чем вдвое с 2014 года

07:04 31.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе число многодетных семей увеличилось вдвое с 2014 года. Об этом сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города.
По словам главы профильного департамента Елены Сулягиной, в регионе сейчас проживает 4 857 многодетных семей, тогда как в 2014 году их число не достигало двух тысяч.
"Конечно, на это, в том числе, влияют миграционные потоки и увеличение господдержки, и создание позитивного образа большой семьи стимулируют многодетность", – заметила она.
Всего в таких семьях в Севастополе воспитываются более 15 тысяч детей.
Сулягина напомнила, что с июня этого года на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей могут рассчитывать семьи, в которых старший ребенок достиг совершеннолетия. До этого в получении пособия семьям, где старшим детям было больше 18 лет, в соцзащите отказывали.
Тогда в этой ситуации разбиралась местная прокуратура, которая в судебном порядке добилась признания таких норм, установленных правительством Севастополя, незаконными.
Помимо этого, для многодетных семей действуют некоторые дополнительные меры соцподдежки. В частности, это 50-процентная льгота на услуги ЖКХ, бесплатный проезд для детей, путевки им в оздоровительные лагеря, новогодние подарки и ряд других.
"Одаренные дети из многодетных семей получают ежемесячную стипендию в размере 1500 рублей", – добавили в департаменте, уточнив, что ежегодно таких стипендиатов прядка сотни.
Алушта - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 13:14
В России увеличили выплаты многодетным семьям
 
СевастопольСоцзащитаОбщество
 
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