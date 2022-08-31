https://crimea.ria.ru/20220831/v-sevastopole-stalo-vdvoe-bolshe-mnogodetnykh-semey-1124342929.html

В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей

В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Севастополе стало вдвое больше многодетных семей

В Севастополе число многодетных семей увеличилось вдвое с 2014 года. Об этом сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T07:04

2022-08-31T07:04

2022-08-31T07:04

севастополь

соцзащита

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе число многодетных семей увеличилось вдвое с 2014 года. Об этом сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города."Конечно, на это, в том числе, влияют миграционные потоки и увеличение господдержки, и создание позитивного образа большой семьи стимулируют многодетность", – заметила она.Всего в таких семьях в Севастополе воспитываются более 15 тысяч детей.Сулягина напомнила, что с июня этого года на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей могут рассчитывать семьи, в которых старший ребенок достиг совершеннолетия. До этого в получении пособия семьям, где старшим детям было больше 18 лет, в соцзащите отказывали.Тогда в этой ситуации разбиралась местная прокуратура, которая в судебном порядке добилась признания таких норм, установленных правительством Севастополя, незаконными.Помимо этого, для многодетных семей действуют некоторые дополнительные меры соцподдежки. В частности, это 50-процентная льгота на услуги ЖКХ, бесплатный проезд для детей, путевки им в оздоровительные лагеря, новогодние подарки и ряд других."Одаренные дети из многодетных семей получают ежемесячную стипендию в размере 1500 рублей", – добавили в департаменте, уточнив, что ежегодно таких стипендиатов прядка сотни.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-rossii-uvelichili-vyplaty-mnogodetnym-semyam-1124288171.html

севастополь

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севастополь, соцзащита, общество