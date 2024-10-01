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Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей
Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей
Власти Севастополя выплатят более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков. Соответствующее... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T21:37
2024-10-01T21:37
севастополь
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
общество
обстрелы всу
атаки всу на крым
соцзащита
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выплатят более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков. Соответствующее постановление приняли во вторник на заседании правительства.Речь идет о финансовой помощи севастопольцам, чье имущество было повреждено в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических действий в период проведения спецоперации, а также при пресечении атак на территории Севастополя.Он уточнил, что средства выделят из резервного фонда правительства.В августе текущего года из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. На выплаты членам семей погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html
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севастополь, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, общество, обстрелы всу, атаки всу на крым, соцзащита, новости крыма
Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей

287 тысяч рублей выделят потерявшим имущество при атаках ВСУ жителям Севастополя

21:37 01.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выплатят более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков. Соответствующее постановление приняли во вторник на заседании правительства.
Речь идет о финансовой помощи севастопольцам, чье имущество было повреждено в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических действий в период проведения спецоперации, а также при пресечении атак на территории Севастополя.
"Правовой акт разработан с целью выделения средств в объеме 287 тысяч 60 рублей. Финансовая помощь будет оказана 14 физическим лицам", – сообщил и.о. директора департамента труда и соцзащиты населения Дмитрий Шамрей.
Он уточнил, что средства выделят из резервного фонда правительства.
В августе текущего года из резервного фонда правительства Севастополя выделили 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ.
На выплаты членам семей погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей.
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