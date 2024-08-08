https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-na-pomosch-postradavshim-ot-atak-vsu-vydelili-47-mln-rubley-1139457278.html

В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей

В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей

Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T15:04

2024-08-08T15:04

2024-08-08T15:06

севастополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Как сообщила и.о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи.Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой "Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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