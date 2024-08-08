https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-na-pomosch-postradavshim-ot-atak-vsu-vydelili-47-mln-rubley-1139457278.html
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T15:04
2024-08-08T15:04
2024-08-08T15:06
севастополь
новости крыма
атаки всу на крым
правительство севастополя
компенсация ущерба
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139314374_0:155:3006:1846_1920x0_80_0_0_7fc136252b5c0fd8d907f9ab0f0561df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Как сообщила и.о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи.Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой "Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139314374_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_fd58a7d23e13b538c01453e49cb6b712.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости крыма, атаки всу на крым, правительство севастополя, компенсация ущерба, всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
В Севастополе выделили 4,7 млн рублей владельцам поврежденного при атаке ВСУ имущества
15:04 08.08.2024 (обновлено: 15:06 08.08.2024)