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В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T15:04
2024-08-08T15:06
севастополь
новости крыма
атаки всу на крым
правительство севастополя
компенсация ущерба
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Как сообщила и.о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи.Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой "Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейВ Севастополе часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, атаки всу на крым, правительство севастополя, компенсация ущерба, всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей

В Севастополе выделили 4,7 млн рублей владельцам поврежденного при атаке ВСУ имущества

15:04 08.08.2024 (обновлено: 15:06 08.08.2024)
 
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.
Как сообщила и.о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи.
"По протоколу планируется направить финансовую помощь 26 гражданам. А именно – девяти физлицам, чье имущество пострадало в ходе обстрелов, и 17 собственникам транспортных средств", - уточнила она.
Как сообщалось, в ночь на 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Информации о пострадавших не поступало, но было зафиксировано падение обломков и рассыпавшиеся суббоеприпасы. Кроме того, на одной из улиц фугасная часть сбитой ракеты пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже, жильцов эвакуировали.
До этого украинские боевики атаковали пляж в Учкуевке. 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий.
Всё о ракетной атаке на Севастополь 2 августа 2024 года читайте по ссылке >>
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СевастопольНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПравительство СевастополяКомпенсация ущербаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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