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Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в Крыму
Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в Крыму
Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T17:49
2024-09-04T17:49
2024-09-04T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО.Так, согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции".При этом конкретный перечень документов, которые нужно будет подать, примут несколько позже. Но уже в ближайшее время. Перечень этих документов уже находится на стадии согласования, заверил Заиченко.В конце июля сообщалось, что власти Крыма сформировали порядка 1000 земельных участков в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря для выдачи участникам специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиКак в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВОВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, ветераны сво, герои сво, земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, анатолий заиченко
Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в Крыму
Заключившие контракт с 5 сентября бойцы СВО из любых регионов имеют право на землю в Крыму
17:49 04.09.2024 (обновлено: 18:10 04.09.2024)