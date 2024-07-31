https://crimea.ria.ru/20240731/na-vostoke-kryma-sformirovali-1000-uchastkov-dlya-vydachi-uchastnikam-svo-1139262899.html

На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО

На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2024

На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО

Власти Крыма сформировали порядка 1000 земельных участков в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря для выдачи участникам специальной военной операции... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T12:14

2024-07-31T12:14

2024-07-31T12:29

земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма сформировали порядка 1000 земельных участков в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко. 1066 участков площадью 6 соток каждый выделены на берегу Арабатского залива на территории двух сельских поселений - Каменского (835) и Соляного (231). По словам замминистра, все земельные массивы будут обеспечены необходимой инфраструктуры: подъездными путями, водоснабжением, водоотведением, электричеством, газом. На данном массиве в Ленинском районе уже проведены необходимые кадастровые работы по образованию земельных участков. В том числе внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости и им уже присвоены кадастровые номера. В ближайшее время заявителей, которые ожидают согласно очередности в программе, уведомят о назначении земельного участка. Что касается денежной компенсации взамен предоставляемого участка, такая процедура действующим законодательством не предусмотрена, отметил Заиченко. Вместе с тем после получения участка в собственность участник СВО может распорядиться им по собственному усмотрению, в том числе осуществить продажу.

https://crimea.ria.ru/20240306/zakon-o-zemle-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu---vazhnye-popravki-1135461979.html

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земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, анатолий заиченко, соцзащита, ленинский район