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На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО
На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2024
На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО
Власти Крыма сформировали порядка 1000 земельных участков в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря для выдачи участникам специальной военной операции... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T12:14
2024-07-31T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма сформировали порядка 1000 земельных участков в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко. 1066 участков площадью 6 соток каждый выделены на берегу Арабатского залива на территории двух сельских поселений - Каменского (835) и Соляного (231). По словам замминистра, все земельные массивы будут обеспечены необходимой инфраструктуры: подъездными путями, водоснабжением, водоотведением, электричеством, газом. На данном массиве в Ленинском районе уже проведены необходимые кадастровые работы по образованию земельных участков. В том числе внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости и им уже присвоены кадастровые номера. В ближайшее время заявителей, которые ожидают согласно очередности в программе, уведомят о назначении земельного участка. Что касается денежной компенсации взамен предоставляемого участка, такая процедура действующим законодательством не предусмотрена, отметил Заиченко. Вместе с тем после получения участка в собственность участник СВО может распорядиться им по собственному усмотрению, в том числе осуществить продажу.
https://crimea.ria.ru/20240306/zakon-o-zemle-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu---vazhnye-popravki-1135461979.html
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земля в крыму для участников сво, крым, новости крыма, анатолий заиченко, соцзащита, ленинский район
На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО

В Ленинском районе Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам спецоперации

12:14 31.07.2024 (обновлено: 12:29 31.07.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемельные участки для участников СВО
Земельные участки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма сформировали порядка 1000 земельных участков в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
1066 участков площадью 6 соток каждый выделены на берегу Арабатского залива на территории двух сельских поселений - Каменского (835) и Соляного (231).
"Это пятый по счету земельный массив, сформированный в Крыму для выдачи участникам СВО. На данный момент сформировано и распределено более 2,5 тысячи участков", - сказал Заиченко.
По словам замминистра, все земельные массивы будут обеспечены необходимой инфраструктуры: подъездными путями, водоснабжением, водоотведением, электричеством, газом.
© РИА Новости Крым

Карта массива в селе Каменское Ленинского района Крыма, где будут выделять участки участникам СВО

Земельные участки для участников СВО
1 из 4

Карта массива в селе Каменское Ленинского района Крыма, где будут выделять участки участникам СВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Массив в Соляном сельском поселении

Массив в Соляном сельском поселении Ленинского района, где выделены земельные участки для участников СВО
2 из 4

Массив в Соляном сельском поселении

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Массив в селе Каменское

Земельные участки для участников СВО
3 из 4

Массив в селе Каменское

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКарта массива земельных участков в Соляном
Карта массива земельных участков в Соляном
4 из 4
Карта массива земельных участков в Соляном
© РИА Новости Крым
1 из 4

Карта массива в селе Каменское Ленинского района Крыма, где будут выделять участки участникам СВО

© РИА Новости Крым
2 из 4

Массив в Соляном сельском поселении

© РИА Новости Крым
3 из 4

Массив в селе Каменское

© РИА Новости Крым
4 из 4
Карта массива земельных участков в Соляном
© РИА Новости Крым
На данном массиве в Ленинском районе уже проведены необходимые кадастровые работы по образованию земельных участков. В том числе внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости и им уже присвоены кадастровые номера. В ближайшее время заявителей, которые ожидают согласно очередности в программе, уведомят о назначении земельного участка.
Что касается денежной компенсации взамен предоставляемого участка, такая процедура действующим законодательством не предусмотрена, отметил Заиченко. Вместе с тем после получения участка в собственность участник СВО может распорядиться им по собственному усмотрению, в том числе осуществить продажу.
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Земля в Крыму для участников СВОКрымНовости КрымаАнатолий ЗаиченкоСоцзащитаЛенинский район
 
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