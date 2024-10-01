https://crimea.ria.ru/20241001/krymskiy-most-seychas--ochered-vyrosla-s-obeikh-storon-1140781483.html

Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон

Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон

Перед Крымским мостом к вечеру вторника пробка выросла в несколько раз. Сейчас с обеих сторон мостового перехода проезда ожидают 931 машина. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T17:20

2024-10-01T17:20

2024-10-01T17:20

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом к вечеру вторника пробка выросла в несколько раз. Сейчас с обеих сторон мостового перехода проезда ожидают 931 машина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с 11:00 – проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи. Днем в очереди перед досмотровыми пунктами на мосту находились более 500 машин с обеих сторон.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма