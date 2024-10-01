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Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон
Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон
Перед Крымским мостом к вечеру вторника пробка выросла в несколько раз. Сейчас с обеих сторон мостового перехода проезда ожидают 931 машина. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T17:20
2024-10-01T17:20
2024-10-01T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом к вечеру вторника пробка выросла в несколько раз. Сейчас с обеих сторон мостового перехода проезда ожидают 931 машина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с 11:00 – проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи. Днем в очереди перед досмотровыми пунктами на мосту находились более 500 машин с обеих сторон.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь выросла с обеих сторон
Проезда по Крымскому мосту ждут 930 автомобилей с обеих сторон