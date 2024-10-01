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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
Перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T11:17
2024-10-01T11:19
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было. Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

11:17 01.10.2024 (обновлено: 11:19 01.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 11:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.
Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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Ситуация на дорогах КрымаТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
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