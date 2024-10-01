https://crimea.ria.ru/20241001/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-rastet-ochered-1140765814.html

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь

Перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T11:17

2024-10-01T11:17

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ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было. Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым