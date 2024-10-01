Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон
На Крымском мосту в очереди более 500 автомобилей
13:15 01.10.2024 (обновлено: 13:19 01.10.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжают расти очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 196 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 305 транспортных средств. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.
Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти два часа назад – проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи.
Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было.
В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.
Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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