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Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241001/krymskiy-most-ochered-vyrosla-v-neskolko-raz-s-obeikh-storon-1140769506.html
Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон
Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон
Перед Крымским мостом продолжают расти очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T13:15
2024-10-01T13:19
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжают расти очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти два часа назад – проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи.Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон

На Крымском мосту в очереди более 500 автомобилей

13:15 01.10.2024 (обновлено: 13:19 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжают расти очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 196 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 305 транспортных средств. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.

Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти два часа назад – проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи.
Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было.
В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.
Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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