https://crimea.ria.ru/20241001/krymskiy-most-ochered-vyrosla-v-neskolko-raz-s-obeikh-storon-1140769506.html

Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон

Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон

Перед Крымским мостом продолжают расти очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:15

2024-10-01T13:15

2024-10-01T13:19

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжают расти очереди с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти два часа назад – проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи.Утром во вторник заторов перед досмотровыми комплексами не было.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край