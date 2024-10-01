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Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело

Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T15:07

2024-10-01T15:07

2024-10-01T15:07

крым

керчь

отравление

массовое отравление

гсу ск россии по крыму и севастополю

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления людей едой из доставки в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что дело возбудят по статье 238 Уголовного кодекса РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".СК и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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