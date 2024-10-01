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Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело
Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело
Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T15:07
2024-10-01T15:07
крым
керчь
отравление
массовое отравление
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
общество
уголовный кодекс
еда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления людей едой из доставки в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что дело возбудят по статье 238 Уголовного кодекса РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".СК и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки Четвертый ребенок умер от отравления в Красноярском крае
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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крым, керчь, отравление, массовое отравление, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, общество, уголовный кодекс, еда, новости крыма
Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело

После массового отравления едой из доставки будет возбуждено уголовное дело - Следком

15:07 01.10.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления людей едой из доставки в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с отравлением взрослых и несовершеннолетних жителей Керчи в результате потребления еды из службы доставки руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбудят по статье 238 Уголовного кодекса РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".
СК и прокуратура во вторник сообщили о проверке по факту обращения керчан в больницу после употребления еды из магазина доставки. Позже стало известно, что среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.
По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.
Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.
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КрымКерчьОтравлениеМассовое отравлениеГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияОбществоУголовный кодексЕдаНовости Крыма
 
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