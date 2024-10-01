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Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче
Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче
Один человек пострадал в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе поселка Кача под Севастополем. Об этом сообщили в городском управлении... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T16:26
2024-10-01T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе поселка Кача под Севастополем. Об этом сообщили в городском управлении полиции.Авария произошла во вторник на подъезде к поселку. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с грузовиком DAF под управлением 32-летнего водителя.По факту ДТП с пострадавшим полиция проводит проверку.Ранее в четверг в Алупке столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала девушка-водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилямиВ Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человекРейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
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новости крыма, севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, полиция севастополя, происшествия
Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче

В ДТП с грузовиком под Севастополем пострадал 58-летний водитель Hyundai

16:26 01.10.2024
 
© Полиция СевастополяДТП с участием легковушки и грузовика на подъезде к поселку Кача в Севастополе
ДТП с участием легковушки и грузовика на подъезде к поселку Кача в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в районе поселка Кача под Севастополем. Об этом сообщили в городском управлении полиции.
Авария произошла во вторник на подъезде к поселку. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с грузовиком DAF под управлением 32-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. У водителей-участников ДТП состояние опьянения не установлено", - говорится в сообщении полиции Севастополя.

По факту ДТП с пострадавшим полиция проводит проверку.
Ранее в четверг в Алупке столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала девушка-водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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