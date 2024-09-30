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В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человек
В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом в Краснодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале городского муниципального... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T17:04
2024-09-30T17:04
2024-09-30T17:40
краснодарский край
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скорая помощь
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общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом в Краснодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале городского муниципального центра управления .По данным муниципального центра, авария произошла вблизи дома №76 по улице Силантьева.В результате дорожного-транспортного происшествия пострадали четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи. Уточняется, что детей среди пострадавших нет.Вечером в воскресенье столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек: девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшиеВ Севастополе сбили подростка на пешеходном переходеСмертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, происшествия, скорая помощь, автобус, общественный транспорт, дтп
В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человек
В аварии с автобусом и двумя скорыми в Краснодаре пострадали шесть человек
17:04 30.09.2024 (обновлено: 17:40 30.09.2024)