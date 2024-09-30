https://crimea.ria.ru/20240930/v-sevastopole-sbili-podrostka-na-peshekhodnom-perekhode-1140749203.html

В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе

В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе

В Севастополе автомобиль сбил на пешеходном переходе подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T15:50

2024-09-30T15:50

2024-09-30T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе автомобиль сбил на пешеходном переходе подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.По предварительной информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября в 16 часов 40 минут.По информации ГАИ, в результате ДТП пешеход был травмирован, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи."У водителя-участника ДТП состояние опьянения не установлено. По факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка", – уточнили в Госавтоинспекции Севастополя.Накануне страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. В больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Севастополем иномарка сбила девушку на "зебре"В Симферополе микроавтобус сбил подростка на пешеходном переходеКоличество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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