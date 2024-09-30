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В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе
В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе
В Севастополе автомобиль сбил на пешеходном переходе подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T15:50
2024-09-30T15:50
2024-09-30T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе автомобиль сбил на пешеходном переходе подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.По предварительной информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября в 16 часов 40 минут.По информации ГАИ, в результате ДТП пешеход был травмирован, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи."У водителя-участника ДТП состояние опьянения не установлено. По факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка", – уточнили в Госавтоинспекции Севастополя.Накануне страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. В больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Севастополем иномарка сбила девушку на "зебре"В Симферополе микроавтобус сбил подростка на пешеходном переходеКоличество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, полиция севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе
Подросток попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Севастополе
15:50 30.09.2024 (обновлено: 15:53 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе автомобиль сбил на пешеходном переходе подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительной информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября в 16 часов 40 минут.
"33-летняя автоледи, управляя автомобилем LADA, в районе дома 27 по улице Вакуленчука совершила наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля", – говорится в сообщении.
По информации ГАИ, в результате ДТП пешеход был травмирован, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
"У водителя-участника ДТП состояние опьянения не установлено. По факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка", – уточнили в Госавтоинспекции Севастополя.
Накануне
страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. В больницы краевого центра госпитализированы
22 человека, из них трое дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок.
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