https://crimea.ria.ru/20240927/smertelnaya-avariya-v-krymu-gruzovik-sbil-velosipedista-1140695657.html

Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста

Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста

Велосипедист погиб в аварии с грузовиком в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T20:16

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2024-09-27T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Велосипедист погиб в аварии с грузовиком в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным ведомства, авария произошла 27 сентября в 17 часов 25 минут в селе Чистополье."Водитель грузового автомобиля "Скания" при повороте налево при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении велосипедисту, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1965 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - сказано в сообщении.По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке иномарка сбила 12-летнего ребенкаСмертельное ДТП на "Тавриде": автомобиль сбил велосипедистаУ водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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