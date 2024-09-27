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Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
Велосипедист погиб в аварии с грузовиком в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T20:16
2024-09-27T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Велосипедист погиб в аварии с грузовиком в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным ведомства, авария произошла 27 сентября в 17 часов 25 минут в селе Чистополье."Водитель грузового автомобиля "Скания" при повороте налево при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении велосипедисту, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1965 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - сказано в сообщении.По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке иномарка сбила 12-летнего ребенкаСмертельное ДТП на "Тавриде": автомобиль сбил велосипедистаУ водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани
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РИА Новости Крым
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Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста

Госавтоинспекция: в Крыму в аварии с грузовиком погиб велосипедист

20:16 27.09.2024 (обновлено: 20:26 27.09.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Велосипедист погиб в аварии с грузовиком в Ленинском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По данным ведомства, авария произошла 27 сентября в 17 часов 25 минут в селе Чистополье.
"Водитель грузового автомобиля "Скания" при повороте налево при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении велосипедисту, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1965 года рождения, от полученных травм скончался на месте", - сказано в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.
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