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Смертельное ДТП на "Тавриде": автомобиль сбил велосипедиста

Смертельное ДТП на "Тавриде": автомобиль сбил велосипедиста - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Смертельное ДТП на "Тавриде": автомобиль сбил велосипедиста

В Ленинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T17:47

2024-09-23T17:47

2024-09-23T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ленинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, 22 сентября в 17 часов 30 минут на 11 км + 600 м автомобильной дороги "Таврида" Керчь – Симферополь – Севастополь (направление города Керчь), водитель 1993 года рождения управлял автомобилем ВАЗ 21110. Он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на велосипедиста 1965 года рождения.На место ДТП выехали сотрудники Отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Ленинскому району. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.В воскресенье вечером на автомобильной дороге "Таврида" Керчь – Симферополь – Севастополь вблизи села Батальное Ленинского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми машинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешеходаУ водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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