https://crimea.ria.ru/20240923/krymskie-karatisty-zavoevali-10-medaley-na-mezhdunarodnykh-sorevnovaniyakh-1140556478.html

Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях

Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях

Крымские каратисты стали обладателями десяти медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T19:56

2024-09-23T19:56

2024-09-23T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымские каратисты стали обладателями десяти медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, жесткая конкуренция не помешала крымским спортсменам достойно представить свой регион.Глава Крыма поздравил чемпионов-каратистов и их тренеров с заслуженной победой и пожелал дальнейших успехов. Также он отметил, что в Крыму будут и впредь поддерживать талантливых спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе.28 августа текущего года в Министерстве спорта Крыма сообщили, что спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. А два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира.В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС.А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь – борьбаПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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