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Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
Крымские каратисты стали обладателями десяти медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T19:56
2024-09-23T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымские каратисты стали обладателями десяти медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, жесткая конкуренция не помешала крымским спортсменам достойно представить свой регион.Глава Крыма поздравил чемпионов-каратистов и их тренеров с заслуженной победой и пожелал дальнейших успехов. Также он отметил, что в Крыму будут и впредь поддерживать талантливых спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе.28 августа текущего года в Министерстве спорта Крыма сообщили, что спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. А два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира.В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС.А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь – борьбаПолный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира"На ковре дерзкая": лучшей в "Борцовской Лиге Поддубного" стала крымчанка
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Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях

Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

19:56 23.09.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымские каратисты стали обладателями десяти медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Воспитанники республиканских спортивных школ № 5 и № 9 завоевали одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых медали. В международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по каратэ "Петербургская осень" приняли участие более тысячи спортсменов из 29 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, жесткая конкуренция не помешала крымским спортсменам достойно представить свой регион.
Глава Крыма поздравил чемпионов-каратистов и их тренеров с заслуженной победой и пожелал дальнейших успехов. Также он отметил, что в Крыму будут и впредь поддерживать талантливых спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе.
28 августа текущего года в Министерстве спорта Крыма сообщили, что спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. А два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира.
В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС.
А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.
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