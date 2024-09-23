Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
Крымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрымские каратисты завоевали 10 медалей на международных соревнованиях
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымские каратисты стали обладателями десяти медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Воспитанники республиканских спортивных школ № 5 и № 9 завоевали одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых медали. В международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по каратэ "Петербургская осень" приняли участие более тысячи спортсменов из 29 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, жесткая конкуренция не помешала крымским спортсменам достойно представить свой регион.
Глава Крыма поздравил чемпионов-каратистов и их тренеров с заслуженной победой и пожелал дальнейших успехов. Также он отметил, что в Крыму будут и впредь поддерживать талантливых спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе.
28 августа текущего года в Министерстве спорта Крыма сообщили, что спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. А два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира.
В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС.
А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.
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