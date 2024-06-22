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Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев
Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев
Спортсменки из Севастополя завоевали втрое место на Играх БРИКС в байдарк-двойке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T20:10
2024-06-22T20:10
2024-06-22T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Спортсменки из Севастополя завоевали втрое место на Играх БРИКС в байдарк-двойке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор поздравил спортсменку и тренерский состав и напомнил, что соревнования продлятся до 23 июня.Спортсмен из Крыма Анзор Закуев ранее завоевал золотую медаль на играх БРИКС в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.Игры БРИКС проводятся с 2018 года. Как правило, их организовывает та страна, которая председательствует в группе в течение года. Особенность Игр БРИКС состоит в том, что в их программу входят национальные виды спорта стран-участниц. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям, рассказали в МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл Игры БРИКС-2024 в КазаниИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминацииРоссия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС
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севастополь, михаил развожаев, игры брикс, брикс, спорт, крым, новости крыма
Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев
Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Спортсменки из Севастополя завоевали втрое место на Играх БРИКС в байдарк-двойке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Анастасия Долгова завоевала второе место в байдарк-двойке на дистанции 200 метров. Байдарка Анастасии и Светланы отстала всего на полсекунды от белорусского экипажа Ольги Худенко и Марины Литвинчук", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор поздравил спортсменку и тренерский состав и напомнил, что соревнования продлятся до 23 июня.
Спортсмен из Крыма Анзор Закуев ранее завоевал золотую медаль на играх БРИКС
в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.
Игры БРИКС проводятся с 2018 года. Как правило, их организовывает та страна, которая председательствует в группе в течение года. Особенность Игр БРИКС состоит в том, что в их программу входят национальные виды спорта стран-участниц. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям, рассказали в МИД.
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