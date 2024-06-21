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Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник

Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник

Спортсмен из Крыма Анзор Закуев завоевал золотую медаль на играх БРИКС, которые проходили в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T21:32

2024-06-21T21:32

2024-06-21T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Спортсмен из Крыма Анзор Закуев завоевал золотую медаль на играх БРИКС, которые проходили в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках, рассказал РИА Новости Крым главный тренер Крыма по вольной борьбе, заслуженный тренер Российской Федерации Игнат Грек.Анзор Закуев родом из Кабардино-Балкарии, но уже десятый год тренируется в Крыму и представляет Крымскую федерацию спортивной борьбы."Я с ним работаю с 2015 года, когда он перешел из кадетов в юниоры. Через два года он стал вторым на первенстве России по юниорам, в том же году поехал за сборную России на первенство Европы по юниорам, стал чемпионом Европы", – перечислил Игнат Грек.Затем спортсмен завоевал Кубок мира во взрослом зачете, в 2022 году стал серебряным, а в 2024-м – золотым призером Чемпионата России. В весовой категории 74 килограмма Анзор Закуев стал главным претендентом для участия в Олимпийских играх, но его не допустили.Таким образом Международный олимпийский комитет отсеял сильнейших спортсменов, у которых были реальные шансы на победу.На играх БРИКС в Казани соревнования по вольной и греко-римской борьбе проходили во дворце единоборств "Ак Барс". В его стенах 180 участников из 16 стран мира разыграли 30 комплектов медалей.Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани и будут проходить до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Российская сборная на данный момент завоевала 182 золотых, 114 серебряных и 74 бронзовых медали. Россия лидирует в медальном зачете.Читайте также на РИА Новости Крым:Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминацииРоссийские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКССборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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