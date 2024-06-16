https://crimea.ria.ru/20240616/rossiyskie-atlety-stali-luchshimi-v-bege-s-prepyatstviyami-na-igrakh-briks-1138155533.html

Российские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКС

Российские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКС - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Российские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКС

Российские атлеты взяли медали в беге с барьерами на Играх БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости Спорт. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T17:32

2024-06-16T17:32

2024-06-16T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские атлеты взяли медали в беге с барьерами на Играх БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.Отмечается, что россиянин Артем Макаренко завоевал золото на дистанции 110 метров с барьерами. Он пробежал дистанцию за 13,55 секунды.Чемпион мира по легкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков стал серебряным призером, уступив 0,15 секунды победителю. Третье место досталось представителю Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).Среди женщин на стометровке с барьерами первой стала белоруска Эльвира Граборенко (12,81), второй – россиянка Виктория Погребняк (13,13), а третий результат показала еще одна представительница Белоруссии Светлана Парахонько (13,15).Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани 12 июня. По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

https://crimea.ria.ru/20240615/rossiya-lidiruet-v-medalnom-zachete-na-igrakh-briks-1138143213.html

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2024

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