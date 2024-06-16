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Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС
Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС
Сборная России по гребному спорту завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам соревновательного дня на Играх БРИКС в Казани, пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T20:34
2024-06-16T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Сборная России по гребному спорту завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам соревновательного дня на Играх БРИКС в Казани, пишет РИА Новости Спорт.В мужских соревнованиях в данных дисциплинах россияне заняли вторые места. В соревнованиях парных четверок команда России (6.01,9) уступила сборной Белоруссии (6.00,5), среди восьмерок с рулевым россияне (5.56,0) также уступили белорусам (5.50,4).Ранее сообщалось, что российские атлеты взяли одну золотую и две серебряные медали в беге с барьерами.Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани 12 июня. По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
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россия, игры брикс, спорт, казань, общество, новости, белоруссия
Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС

Две золотые и две серебряные медали в гребле на Играх БРИКС выиграли спортсмены из России

20:34 16.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпортсменки сборной России в финальном заезде среди женских восьмерок с рулевым на соревнованиях по гребному спорту на Играх БРИКС в Казани
Спортсменки сборной России в финальном заезде среди женских восьмерок с рулевым на соревнованиях по гребному спорту на Играх БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Сборная России по гребному спорту завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам соревновательного дня на Играх БРИКС в Казани, пишет РИА Новости Спорт.
Золотые медали получили спортсменки женской команды России. Они победили в заездах парных четверок (6 минут 45,7 секунды) и восьмерок с рулевым (6.42,4).
В мужских соревнованиях в данных дисциплинах россияне заняли вторые места. В соревнованиях парных четверок команда России (6.01,9) уступила сборной Белоруссии (6.00,5), среди восьмерок с рулевым россияне (5.56,0) также уступили белорусам (5.50,4).
Ранее сообщалось, что российские атлеты взяли одну золотую и две серебряные медали в беге с барьерами.
Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани 12 июня. По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.
Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
 
РоссияИгры БРИКССпортКазаньОбществоНовостиБелоруссия
 
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