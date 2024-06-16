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Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС
Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС
Сборная России возглавляет общий медальный зачет после четвертого дня соревнований на Играх БРИКС в Казани, пишет РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T21:56
2024-06-16T21:56
2024-06-16T21:56
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россия
белоруссия
китай
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казань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Сборная России возглавляет общий медальный зачет после четвертого дня соревнований на Играх БРИКС в Казани, пишет РИА Новости Крым.Наши спортсмены завоевали 111 золотых, 80 серебряных и 48 бронзовых наград. На второй месте – белорусская команда (20-34-39), на третьем — сборная Китая (17-11-8).Ранее сообщалось, что российские атлеты взяли одну золотую и две серебряные медали в беге с барьерами, а сборная России по гребному спорту завоевала две золотые и две серебряные медали.Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани 12 июня. По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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игры брикс, спорт, россия, белоруссия, китай, новости, казань
Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС
Сборная России завоевала 111 золотых медалей и возглавляет общий зачет Игр БРИКС