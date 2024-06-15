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Россия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС
Россия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Россия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС
На проходящих в Казани Играх БРИКС Россия лидирует в медальном зачете. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T21:31
2024-06-15T21:31
2024-06-15T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. На проходящих в Казани Играх БРИКС Россия лидирует в медальном зачете. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.Международное мультиспортивное мероприятие проходит с 12 по 23 июня. Атлеты из порядка 90 стран-участниц состязаются в 27 видах спорта.Игры БРИКС проводятся с 2018 года. Как правило, их организовывает та страна, которая председательствует в группе в течение года. Особенность Игр БРИКС состоит в том, что в их программу входят национальные виды спорта стран-участниц. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям, рассказали в МИД.Президент России Владимир Путин открыл спортивные игры стран БРИКС в Казани 12 июня. По словам президента, спортивные игры под эгидой БРИКС станут важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Он выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.
https://crimea.ria.ru/20240613/igry-stran-briks-vernut-miru-sport-vne-politiki-i-diskriminatsii-1138090952.html
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брикс, игры брикс, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, казань, спорт, общество
Россия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС
Россия лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС – МИД