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Крымчанин завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Крымчанин завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ
Крымчанин завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Крымчанин завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ
Спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. Об этом сообщили в Министерстве спорта Крыма. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T22:08
2024-08-28T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. Об этом сообщили в Министерстве спорта Крыма."Симферополец Коншау-бий Курманов завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ", – сказано в сообщении.Чемпионат проходил в Москве 22-25 августа. Крымчанин провел четыре боя и стал вторым среди мужчин в весовой категория 84 килограмма, рассказали в министерстве. Коншау-бий Курманов – воспитанник спортивной школы № 9. Тренеры спортсмена – Руслан Нахушев и Денис Ким. В Чемпионате приняло участие более 390 участников из 51 региона страны.Накануне стало известно, что два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира.В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС.А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории прошел масштабный волейбольный праздникДинастия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь – борьбаСпортсменка из Севастополя стала чемпионкой мира по рукопашному бою
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симферополь, спорт, новости, новости крыма, москва
Крымчанин завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ

Крымчанин завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ

22:08 28.08.2024
 
© Федерация каратэ Республики КрымКрымчанин завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ
Крымчанин завоевал серебро на Чемпионате России по каратэ
© Федерация каратэ Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Спортсмен из Симферополя завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по каратэ. Об этом сообщили в Министерстве спорта Крыма.
"Симферополец Коншау-бий Курманов завоевал "серебро" на Чемпионате России по каратэ", – сказано в сообщении.
Чемпионат проходил в Москве 22-25 августа. Крымчанин провел четыре боя и стал вторым среди мужчин в весовой категория 84 килограмма, рассказали в министерстве. Коншау-бий Курманов – воспитанник спортивной школы № 9. Тренеры спортсмена – Руслан Нахушев и Денис Ким. В Чемпионате приняло участие более 390 участников из 51 региона страны.
Накануне стало известно, что два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира.
В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС.
А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.
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