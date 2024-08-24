https://crimea.ria.ru/20240824/v-evpatorii-proshel-masshtabnyy-voleybolnyy-prazdnik-1139851407.html

В Евпатории прошел масштабный волейбольный праздник

В Евпатории прошел масштабный волейбольный праздник - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В Евпатории прошел масштабный волейбольный праздник

Сегодня в Евпатории прошел масштабный турнир по волейболу: восемь мужских команд со всего полуострова и Ростова-на-Дону боролись за кубок победителя и памятные... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T20:53

2024-08-24T20:53

2024-08-24T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Сегодня в Евпатории прошел масштабный турнир по волейболу: восемь мужских команд со всего полуострова и Ростова-на-Дону боролись за кубок победителя и памятные призы. Об этом сообщает Крымская региональная федерация волейбола.Турнир приурочен к Дню воинской славы России, организовала его Крымская региональная федерация волейбола. Участниками выступают команды крупных предприятий Крыма, а также сборные Ялты, Севастополя, Ростова-на-Дону и другие, рассказали в федерации.Почетными гостями мероприятия стали представители минспорта Республики Крым, заслуженные артисты России, именитые спортсмены, тренеры и танцевальные коллективы полуострова, и другие.Победителем стала команда из Красноперекопска.Турнир направлен на приобщение жителей Крыма и других регионов страны к активному образу жизни. Также целью соревнований являются развитие волейбола на территории полуострова, укрепление спортивных и дружественных связей с жителями других регионов, сплочение и формирование командного духа и поддержание здоровья, подытожили организаторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым покажет себя на международной спортивной арене – мнениеВ Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагатуСпортсменка из Севастополя стала чемпионкой мира по рукопашному бою

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, новости крыма, спорт, крым, красноперекопск