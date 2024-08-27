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Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на турнире "Мемориал Аксенова"
Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на турнире "Мемориал Аксенова" - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на турнире "Мемориал Аксенова"
Два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова", РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T19:19
2024-08-27T19:19
2024-08-27T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.По информации министерства, соревнования собрали атлетов из 11 стран, в том числе призеров недавних Олимпийских игр, а также ведущих российских борцов, которые не имели возможности выступить в Париже.Отмечается, что турнир не только впервые после Олимпийских игр в Париже собрал звезд мировой борьбы, но и открыл новый турнирный цикл перед следующей Олимпиадой.Для сборной России две медали завоевали спортсмены из Севастополя – Рафаэль Юнусов и Азамат Сеитов.Первый взял "золото" в весовой категории до 82 кг, а второй бронзу в категории до 97 кг.Турнир по спортивной борьбе "Мемориал Аксенова" также стал этапом отбора на Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, который пройдет с 28 по 31 октября в Тиране (Албания).На минувшей неделе Развожаев сообщал, что спортсменки из Севастополя - Анастасия Долгова и Полина Никитенко стали медалистками Международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй Воли", которые уже в третий раз прошли в Москве.В июле спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС. А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу. Читайте также на РИА Новости Крым:В Париже завершились Олимпийские игры В Евпатории прошел масштабный волейбольный праздник Династия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь – борьба
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севастополь, спорт, крым, новости крыма, общество
Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на турнире "Мемориал Аксенова"
Спортсмен из Севастополя взял "золото" на международном турнире по греко-римской борьбе
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Два спортсмена из Севастополя попали в число победителей и призеров международного турнира по спортивной борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова", который прошел в Новосибирске при участии спортсменов из 11 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
По информации министерства, соревнования собрали атлетов из 11 стран, в том числе призеров недавних Олимпийских игр, а также ведущих российских борцов, которые не имели возможности выступить в Париже.
"На ковер вышли 224 атлета из Армении, Республики Беларусь, Бразилии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, а также 31 региона России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что турнир не только впервые после Олимпийских игр в Париже собрал звезд мировой борьбы, но и открыл новый турнирный цикл перед следующей Олимпиадой.
Для сборной России две медали завоевали спортсмены из Севастополя – Рафаэль Юнусов и Азамат Сеитов.
Первый взял "золото" в весовой категории до 82 кг, а второй бронзу в категории до 97 кг.
"Поздравляю наших спортсменов и горжусь их успехами на международной арене!" – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, комментируя итоги международного турнира.
Турнир по спортивной борьбе "Мемориал Аксенова" также стал этапом отбора на Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, который пройдет с 28 по 31 октября в Тиране (Албания).
На минувшей неделе Развожаев сообщал, что спортсменки из Севастополя - Анастасия Долгова и Полина Никитенко стали медалистками Международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй Воли", которые уже в третий раз прошли в Москве.
В июле спортсменки из Севастополя завоевали
"серебро" на Играх БРИКС.
А в июне севастопольская спортсменка Елена Гапешина стала чемпионкой Европы
по боксу.
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