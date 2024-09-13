https://crimea.ria.ru/20240913/glavnye-novosti-kryma-13-sentyabrya-1140333167.html

Главные новости Крыма: 13 сентября

Главные новости Крыма: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Главные новости Крыма: 13 сентября

В Севастополе эвакуировали школу из-за угрозы минирования, которая не подтвердилась. На трассе "Таврида" произошла масштабная авария – иномарка влетела в... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T22:30

2024-09-13T22:30

2024-09-13T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе эвакуировали школу из-за угрозы минирования, которая не подтвердилась. На трассе "Таврида" произошла масштабная авария – иномарка влетела в стоящий КамАЗ, погиб человек. В Симферопольском районе ученик ударил пожилую учительницу – в произошедшем разбирается следственный комитет. Дмитрий Песков ответил на позицию Турции о принадлежности Крыма Украине. Новоназначенный сенатор от Крыма Сергей Карякин сыграл в шахматы с учениками симферопольской гимназии для одаренных детей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сообщение о минировании школы в СевастополеВ Севастополе после сообщения о минировании здания эвакуировали детей и персонал Инженерной школы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования города."Поступил сигнал о минировании. На месте работают спецслужбы", – сказали в департаменте.К полудню учебный процесс в школе был возобновлен, сообщение о минировании оказалось ложным.На "Тавриде" иномарка влетела в стоящий КамАЗВ результате ДТП с иномаркой и грузовиком на трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма погиб один человек. Начата проверка по факту происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Крыма."По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную остановку, в результате чего совершил наезд на стоявший КамАз, который осуществлял погрузку дорожных стоек в месте проведения дорожных работ", – говорится сообщении.В Симферопольском районе пятиклассник ударил учителяВ одной из школ Симферопольского района возник конфликт между учеником пятого класса и учительницей музыки. В ходе ссоры ребенок нанес травмы учительнице, видео инцидента появилось в соцсетях. Правоохранители начали проверку, сообщили пресс-службы МВД по Крыму, республиканского Следкома и прокуратуры РК."55-летняя учительница обратилась в лечебное учреждение за медицинской помощью. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении МВД по Крыму.Ответ Кремля на заявления Эрдогана о КрымеВ Кремле ответили на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает Крым частью России и поддерживает "территориальную целостность" Украины.Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", – сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.Сергей Карякин сыграл в шахматы с симферопольскими школьникамиНовоназначенный сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин побывал в гимназии для одаренных детей в Симферополе. Гроссмейстер осмотрел оборудованные кабинеты и рассказал о важности шахмат для развития детей, после чего разыграл со школьниками партию.

https://crimea.ria.ru/20240913/feykov-ob-armii-v-krymu-stalo-v-desyatki-raz-menshe--kurshutov-1140332677.html

https://crimea.ria.ru/20240913/v-sevastopole-voditel-inomarki-sbil-pensionerku-na-zebre-1140330584.html

https://crimea.ria.ru/20240913/zamgendirektora-stroitelnoy-firmy-v-kerchi-obvinyaetsya-v-poluchenii-vzyatki-1140327430.html

https://crimea.ria.ru/20240913/gotovil-terakt-protiv-ofitsera-chf-rf-v-sevastopole-osuzhden-mestnyy-zhitel-1140326814.html

https://crimea.ria.ru/20240913/novyy-avtobusnyy-marshrut-poyavilsya-v-krymu-1140323783.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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