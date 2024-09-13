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Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле
Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле
Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T13:21
2024-09-13T13:21
2024-09-13T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России.При этом представитель Кремля отметил, что Анкара, несмотря на давление и экономические угрозы со стороны США, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Песков подчеркнул, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Турцией.Комментируя слова Эрдогана о Крыме, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские регионы не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИДОтношения России и Турции: зачем они друг другуКрым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов
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дмитрий песков, крым, россия, кремль, новости, турция, реджеп тайип эрдоган
Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле
Мнения России и Турции по принадлежности Крыма полностью расходятся – Песков
13:21 13.09.2024 (обновлено: 13:22 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России.
"В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения", – сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.
При этом представитель Кремля отметил, что Анкара, несмотря на давление и экономические угрозы со стороны США, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Песков подчеркнул, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Турцией.
Комментируя слова Эрдогана о Крыме, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские регионы не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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