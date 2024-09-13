https://crimea.ria.ru/20240913/zayavlenie-erdogana-o-kryme--chto-otvetili-v-kremle-1140323573.html

Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле

Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле

Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T13:21

2024-09-13T13:21

2024-09-13T13:22

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России.При этом представитель Кремля отметил, что Анкара, несмотря на давление и экономические угрозы со стороны США, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Песков подчеркнул, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Турцией.Комментируя слова Эрдогана о Крыме, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские регионы не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИДОтношения России и Турции: зачем они друг другуКрым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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