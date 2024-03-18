Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД
Захарова: позиция России по Крыму пересмотру и обсуждению не подлежит
11:34 18.03.2024 (обновлено: 11:46 18.03.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Республика Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и эта позиция пересмотру и обсуждению не подлежит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вопрос о принадлежности Крыма решен. Наша позиция пересмотру и обсуждению не подлежит. Попытки квалифицировать волеизъявление народа как незаконное и представить нашу страну "оккупантом" несостоятельны в международно-правовом плане", - сообщила она в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что сегодня исполняется 10 лет со дня подписания Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. "Это стало справедливым и долгожданным решением и для крымчан, и для всех граждан нашей страны", подчеркнула она.
По словам Захаровой, после воссоединения Крыма с Россией ситуация последовательно улучшается. В частности, реконструирована транспортная и инженерная инфраструктуры, введены в строй новые ТЭЦ, ведется масштабное строительство газовых магистралей, набирает обороты жилищное строительство. Кроме того, полуостров живет в атмосфере межконфессионального согласия, которая подкреплена активным участием религиозных объединений в общественной жизни полуострова.
"За эти десять лет многое удалось преодолеть и решить проблемы, которые накапливались с момента развала СССР. Ясно, что совместным трудом мы сможем достичь еще больших результатов. Мы в это верим деятельно!", - заключила Захарова.
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