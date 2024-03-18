https://crimea.ria.ru/20240318/pozitsiya-rossii-po-krymu-peresmotru-ne-podlezhit--mid-1135795384.html

Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД

Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД

Республика Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и эта позиция пересмотру и обсуждению не подлежит. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T11:34

2024-03-18T11:34

2024-03-18T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Республика Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и эта позиция пересмотру и обсуждению не подлежит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат напомнила, что сегодня исполняется 10 лет со дня подписания Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. "Это стало справедливым и долгожданным решением и для крымчан, и для всех граждан нашей страны", подчеркнула она.По словам Захаровой, после воссоединения Крыма с Россией ситуация последовательно улучшается. В частности, реконструирована транспортная и инженерная инфраструктуры, введены в строй новые ТЭЦ, ведется масштабное строительство газовых магистралей, набирает обороты жилищное строительство. Кроме того, полуостров живет в атмосфере межконфессионального согласия, которая подкреплена активным участием религиозных объединений в общественной жизни полуострова."За эти десять лет многое удалось преодолеть и решить проблемы, которые накапливались с момента развала СССР. Ясно, что совместным трудом мы сможем достичь еще больших результатов. Мы в это верим деятельно!", - заключила Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весны: как изменился полуостровЖурналисты были на передовой Крымской весны – АксеновКрым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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