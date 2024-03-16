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Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов
Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов
Крымские журналисты находились на передовой событий Крымской весны в 2014 году и внесли большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T07:03
2024-03-16T07:03
2024-03-16T07:03
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Крымские журналисты находились на передовой событий Крымской весны в 2014 году и внесли большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что важность происходящего весной 2014 года понимала вся страна, и выразил благодарность президенту РФ, а также народу Крыма и всем россиянам за единство и поддержку в год Крымской весны.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весныНадежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
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сергей аксенов, крымская весна, общество, крым, новости крыма, новости
Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов
Аксенов поблагодарил журналистов за вклад в дело Крымской весны
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым.
Крымские журналисты находились на передовой событий Крымской весны в 2014 году и внесли большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Крымские журналисты были на передовой. Поэтому вам, коллеги, всем слова благодарности", – сказал глава республики.
Он отметил, что важность происходящего весной 2014 года понимала вся страна, и выразил благодарность президенту РФ, а также народу Крыма и всем россиянам за единство и поддержку в год Крымской весны.
"Это вся страна понимала, что это общее дело для каждого гражданина. Вот это, наверное, была самая большая ценность на этом пути. Поэтому нас все поддерживали. Всем крымчанам слова благодарности и конечно еще раз просьба в эти три дня не остаться в стороне, проявить гражданскую позицию, как это было в 2014 году", – призвал глава республики и поздравил крымчан с грядущей годовщиной Крымской весны.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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