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Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов

Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Журналисты были на передовой Крымской весны – Аксенов

Крымские журналисты находились на передовой событий Крымской весны в 2014 году и внесли большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T07:03

2024-03-16T07:03

2024-03-16T07:03

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Крымские журналисты находились на передовой событий Крымской весны в 2014 году и внесли большой вклад в воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что важность происходящего весной 2014 года понимала вся страна, и выразил благодарность президенту РФ, а также народу Крыма и всем россиянам за единство и поддержку в год Крымской весны.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весныНадежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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