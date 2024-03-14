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Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны
Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны
Воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости, что и является главной ценностью событий Крымской весны. Такое мнение выразил глава Крыма РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T15:08
2024-03-14T16:19
10 лет крымской весне
сергей аксенов
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крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости, что и является главной ценностью событий Крымской весны. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также отметил то, что полуостров вернулся в состав РФ бескровно и поблагодарил крымчан за проявленное единство, которое сделало возможным это историческое возвращение.Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17:30.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросКрым в развитии России: история, политика, дипломатияТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
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сергей аксенов, мнения, крымская весна, референдум, общество, крым, новости крыма, видео
Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны

Аксенов: воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости

15:08 14.03.2024 (обновлено: 16:19 14.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости, что и является главной ценностью событий Крымской весны. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Крымская весна для меня – прежде всего восстановление исторической справедливости. То, что было сделано в свое время Хрущевым – решение несправедливое, неправильное во всех отношениях, нечестное по отношению к нашей истории. Справедливость восторжествовала, Крым вернулся домой – это главная ценность", – сказал глава Крыма.

Он также отметил то, что полуостров вернулся в состав РФ бескровно и поблагодарил крымчан за проявленное единство, которое сделало возможным это историческое возвращение.

"К сожалению, 26 февраля, когда давка была возле парламента, погибли мужчина и женщина. В ходе дальнейших действий мы не потеряли ни одного человека, не был причинен ущерб инфраструктуре, не было грабежей, разбоев – никаких сопутствующих ситуаций, которые в таком процессе неминуемо могли бы возникнуть, если бы он был неуправляем или растянут. Только благодаря крымчанам данная повестка смогла реализоваться – было чувство объединения, все понимали значимость своего голоса. И конечно президент в первую очередь опирался на мнение крымчан. Россия должна была защитить этот выбор, что и произошло", – сказал глава региона.

Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17:30.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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