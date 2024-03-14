https://crimea.ria.ru/20240314/aksenov-nazval-glavnuyu-tsennost-sobytiy-krymskoy-vesny-1135654891.html

Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны

Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Аксенов назвал главную ценность событий Крымской весны

Воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости, что и является главной ценностью событий Крымской весны. Такое мнение выразил глава Крыма РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T15:08

2024-03-14T15:08

2024-03-14T16:19

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией – торжество исторической справедливости, что и является главной ценностью событий Крымской весны. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также отметил то, что полуостров вернулся в состав РФ бескровно и поблагодарил крымчан за проявленное единство, которое сделало возможным это историческое возвращение.Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17:30.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросКрым в развитии России: история, политика, дипломатияТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, мнения, крымская весна, референдум, общество, крым, новости крыма, видео