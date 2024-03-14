Крым в развитии России: история, политика, дипломатия
14:00 14.03.2024 (обновлено: 15:47 14.03.2024)
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПрезентация издания "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта - 14.00. Пресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с 10-летием Крымской весны провел в Москве презентацию документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России". В книге представлены уникальные материалы об исторических событиях последних столетий, опубликованы раннее неизвестные архивные материалы МИД России, рассказано о политическом, экономическом и культурном развитии полуострова, героизме его защитников и дипломатических усилиях по преодолению негативных последствий Крымской войны.
Издание уже вызвало большой интерес в российских и общественных кругах, у зарубежных дипломатов и экспертов.
Как долго велась работа над поиском и систематизаций материалов для издания? Какие именитые дипломаты, политологи и историки работали над сборником? На какую аудиторию в первую очередь рассчитана книга? Почему она вызвала такой резонанс среди официальных представителей зарубежных стран?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
— председатель Общественной палаты Крыма Александр ФОРМАНЧУК;
— первый проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО.
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия"
1 из 5
Пресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия"
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевЗаместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов
2 из 5
Заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук
3 из 5
Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПервый проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко
4 из 5
Первый проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия".
5 из 5
Пресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
1 из 5
Пресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия"
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
2 из 5
Заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
3 из 5
Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
4 из 5
Первый проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
5 из 5
Пресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия".
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев