https://crimea.ria.ru/20240314/krym-v-razvitii-rossii-istoriya-politika-diplomatiya-1135453038.html

Крым в развитии России: история, политика, дипломатия

Крым в развитии России: история, политика, дипломатия - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Крым в развитии России: история, политика, дипломатия

РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T14:00

2024-03-14T14:00

2024-03-14T15:47

пресс-центр

георгий мурадов

александр форманчук

сергей юрченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта - 14.00. Пресс-конференция "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия".Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с 10-летием Крымской весны провел в Москве презентацию документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России". В книге представлены уникальные материалы об исторических событиях последних столетий, опубликованы раннее неизвестные архивные материалы МИД России, рассказано о политическом, экономическом и культурном развитии полуострова, героизме его защитников и дипломатических усилиях по преодолению негативных последствий Крымской войны.Издание уже вызвало большой интерес в российских и общественных кругах, у зарубежных дипломатов и экспертов.Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;— председатель Общественной палаты Крыма Александр ФОРМАНЧУК;— первый проректор по международной деятельности и информационной политике Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей ЮРЧЕНКО.

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2024

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Презентация книги "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия" в пресс-центре РИА Новости Крым Презентация книги "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия" в пресс-центре РИА Новости Крым 2024-03-14T14:00 true PT57M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, георгий мурадов, александр форманчук, сергей юрченко