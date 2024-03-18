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Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко

Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией. Поздравительную телеграмму она направила на имя главы... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T09:59

2024-03-18T09:59

2024-03-18T10:08

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией. Поздравительную телеграмму она направила на имя главы региона Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова"В 2024 году исполняется десять лет со дня возвращения Крыма в состав исторической Родины, и это большой праздник для всех, кому небезразлична судьба Отечества", - написала она.По словам сенатора, на общекрымском референдуме жители реализовали свое неотъемлемое право выбирать собственный путь, определять будущее для себя и своих детей. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот шаг был осознанным и верным, в полной мере оправдал ожидания людей, послужил укреплению и развитию нашего государства", - подчеркнула Матвиенко.Она отметила, что за этот период регион существенно преобразился что "не могут отрицать даже наши идеологические противники и геополитические оппоненты". "Позитивные социально-экономические преобразования стали возможны благодаря системной работе органов государственной власти республики при всесторонней поддержке федерального центра. Но в равной степени это и результат плодотворного труда крымчан, их решительности и упорства в достижении намеченных целей. Вклад каждого из них значим и весом", - уверена Матвиенко.Она подчеркнула, что предстоит сделать еще много масштабных дел."Уверена, Республика Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию, продолжит активно участвовать в решении общенациональных задач", - заключила политик.Она также поздравила с 10 годовщиной воссоединения с Россией жителей Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назадКот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика10 лет Крымской весне: как это было

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крым, валентина матвиенко, день воссоединения с россией, общество, праздники и памятные даты, политика, россия, новости