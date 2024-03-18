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Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240318/kot-devochka-i-soldat-pamyatnik-krymskoy-vesne---infografika-1135319181.html
Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика
Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика
Памятник "вежливому человеку" - сотруднику подразделений сил специальных операций - установлен в самом центре крымской столицы – непосредственно рядом с тем... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-18T08:17
2024-03-17T19:50
10 лет крымской весне
крым
крымская весна
общество
история
вооруженные силы россии
россия
памятник "вежливым людям"
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Памятник "вежливому человеку" - сотруднику подразделений сил специальных операций - установлен в самом центре крымской столицы – непосредственно рядом с тем местом, где происходили главные события Крымской весны, у нынешнего Госсовета Крыма.Памятник, хоть и посвящен "вежливым людям", но представляет из себя трехфигурную композицию: солдата, девочки и кота.Он выполнен из бронзы. Высота самой большой фигуры – 2,2 метра. Создатели специально проектировали монумент так, чтобы с "вежливым человеком" было удобно фотографироваться: у памятника нет постамента.Первоначально, когда был объявлен конкурс на лучший монумент солдатам и офицерам сил специального назначения, в Крым прислали проекты из множества городов России. Но выбрали достойнейший – авторства народного художника России Салавата Щербакова, автора множества известных монументов не только в Российской Федерации, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Сразу после утверждения проекта начался сбор средств на него (всего собрали 5 млн рублей) и непосредственное изготовление.Как признавался сам скульптор, на работу у него было всего восемь месяцев. Позировали ему настоящий боец, специально прикомандированный для эскизных работ, и девочка-спортсменка: Михаил, фамилию которого нельзя называть, и Анна Соловьян.Салават Щербаков признавался в интервью РИА Новости Крым, что памятник у него удался потому, что он в дни Крымской весны бывал в Крыму и видел все, что здесь происходило, своими глазами. Эту атмосферу ликования, доброжелательности и надежд на лучшее он и смог передать в своем произведении."Памятник – это чаяния людей, народа, историков. Эта идея витала в воздухе. Она возникла не у меня в голове, а в целом в России. Было много фотографий, где военные, находясь в полной готовности к любой ситуации и с оружием в руках, мирно пребывали на полуострове. Кот, в свою очередь, символизирует мир, который ничем не был нарушен. А девочка – это та самая Крымская весна. Она еще в зимней куртке, но уже нараспашку и без головного убора, что символизирует весеннее тепло", — рассказывал Салават Щербаков.Памятник популярен среди местных жителей и туристов. В Симферополе родилась новая городская легенда: потереть нос бронзовому котику – на счастье.В октябре 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов передал статуэтку-копию памятника президенту Сирии Башару Асаду.Справка: "Вежливыми людьми" называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевое значение в поддержании мира во время воссоединения Крыма с РФ. Республика Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума 16 марта 2014 года, где более 90% участников проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымская весна, общество, история, инфографика, вооруженные силы россии, россия, памятник "вежливым людям"
Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика

Памятник самым вежливым из людей в честь Крымской весны

08:17 18.03.2024
 
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Памятник "вежливому человеку" - сотруднику подразделений сил специальных операций - установлен в самом центре крымской столицы – непосредственно рядом с тем местом, где происходили главные события Крымской весны, у нынешнего Госсовета Крыма.
Памятник, хоть и посвящен "вежливым людям", но представляет из себя трехфигурную композицию: солдата, девочки и кота.
Он выполнен из бронзы. Высота самой большой фигуры – 2,2 метра. Создатели специально проектировали монумент так, чтобы с "вежливым человеком" было удобно фотографироваться: у памятника нет постамента.
Памятник вежливым людям. ИнфографикаПамятник вежливым людям. Инфографика
Первоначально, когда был объявлен конкурс на лучший монумент солдатам и офицерам сил специального назначения, в Крым прислали проекты из множества городов России. Но выбрали достойнейший – авторства народного художника России Салавата Щербакова, автора множества известных монументов не только в Российской Федерации, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Сразу после утверждения проекта начался сбор средств на него (всего собрали 5 млн рублей) и непосредственное изготовление.
Как признавался сам скульптор, на работу у него было всего восемь месяцев. Позировали ему настоящий боец, специально прикомандированный для эскизных работ, и девочка-спортсменка: Михаил, фамилию которого нельзя называть, и Анна Соловьян.
Салават Щербаков признавался в интервью РИА Новости Крым, что памятник у него удался потому, что он в дни Крымской весны бывал в Крыму и видел все, что здесь происходило, своими глазами. Эту атмосферу ликования, доброжелательности и надежд на лучшее он и смог передать в своем произведении.
"Памятник – это чаяния людей, народа, историков. Эта идея витала в воздухе. Она возникла не у меня в голове, а в целом в России. Было много фотографий, где военные, находясь в полной готовности к любой ситуации и с оружием в руках, мирно пребывали на полуострове. Кот, в свою очередь, символизирует мир, который ничем не был нарушен. А девочка – это та самая Крымская весна. Она еще в зимней куртке, но уже нараспашку и без головного убора, что символизирует весеннее тепло", — рассказывал Салават Щербаков.
Памятник популярен среди местных жителей и туристов. В Симферополе родилась новая городская легенда: потереть нос бронзовому котику – на счастье.
В октябре 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов передал статуэтку-копию памятника президенту Сирии Башару Асаду.
Справка: "Вежливыми людьми" называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевое значение в поддержании мира во время воссоединения Крыма с РФ. Республика Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума 16 марта 2014 года, где более 90% участников проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.
 
10 лет Крымской веснеКрымКрымская веснаОбществоИсторияВооруженные силы РоссииРоссияПамятник "вежливым людям"
 
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