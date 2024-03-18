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Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад

Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад

18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T08:33

2024-03-18T08:33

2024-03-18T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. По мнению главы региона Сергея Аксенова, эти события стали точкой отсчета новой эпохи, первопроходцами которой выступили крымчане. По его словам, прошедшие годы стали для полуострова "десятилетием развития и свободы, единства и согласия, но это были и годы испытаний, борьбы и преодоления". Аксенов добавил, что сегодня эта борьба продолжается и в зоне СВО, где сражаются крымчане, и в тылу, где помощь российским воинам стала всенародным делом.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в дни Крымской весны крымчане "не ходили, а летали".Он отметил, что тогда Россия выступила гарантом свободного волеизъявления народов Крыма, за что жители региона всегда будут благодарны."Крым был и остается форпостом Русского мира. Мы любим свою Родину и вместе пройдем через все испытания, продолжим вносить свой достойный вклад в развитие России", - заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весне: как это былоНаш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдумеРовесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, россия, день воссоединения с россией, общество, политика, новости крыма