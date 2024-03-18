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Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад
Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад
18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T08:33
2024-03-18T08:37
10 лет крымской весне
крым
сергей аксенов
владимир константинов
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день воссоединения с россией
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. По мнению главы региона Сергея Аксенова, эти события стали точкой отсчета новой эпохи, первопроходцами которой выступили крымчане. По его словам, прошедшие годы стали для полуострова "десятилетием развития и свободы, единства и согласия, но это были и годы испытаний, борьбы и преодоления". Аксенов добавил, что сегодня эта борьба продолжается и в зоне СВО, где сражаются крымчане, и в тылу, где помощь российским воинам стала всенародным делом.Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в дни Крымской весны крымчане "не ходили, а летали".Он отметил, что тогда Россия выступила гарантом свободного волеизъявления народов Крыма, за что жители региона всегда будут благодарны."Крым был и остается форпостом Русского мира. Мы любим свою Родину и вместе пройдем через все испытания, продолжим вносить свой достойный вклад в развитие России", - заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весне: как это былоНаш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдумеРовесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, россия, день воссоединения с россией, общество, политика, новости крыма
Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад

Власти Крыма поздравили крымчан с десятилетием Крымской весны

08:33 18.03.2024 (обновлено: 08:37 18.03.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДень воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 18 марта 2014 года был подписан исторический договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. По мнению главы региона Сергея Аксенова, эти события стали точкой отсчета новой эпохи, первопроходцами которой выступили крымчане.
"Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи, точкой отсчета которой стало 18 марта 2014 года. Воссоединение Крыма с Россией открыло путь к восстановлению исторической справедливости и единства Русского мира, к возвращению исконных русских земель", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, прошедшие годы стали для полуострова "десятилетием развития и свободы, единства и согласия, но это были и годы испытаний, борьбы и преодоления". Аксенов добавил, что сегодня эта борьба продолжается и в зоне СВО, где сражаются крымчане, и в тылу, где помощь российским воинам стала всенародным делом.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в дни Крымской весны крымчане "не ходили, а летали".
"Никогда я не испытывал такого духовного подъема. В те дни я вспоминал слова, которые приписывают Франциску Ассизскому: "Начни делать необходимое, затем возможное и увидишь, что делаешь невозможное". Сначала мы делали все необходимое для того, чтобы защитить Крым от украинского нацизма, войны. Потом — делали все возможное, чтобы найти способы для мирного и законного возвращения Крыма в Россию. И сделали невозможное: историческое воссоединение произошло", - написал Константинов в своем Telegram.
Он отметил, что тогда Россия выступила гарантом свободного волеизъявления народов Крыма, за что жители региона всегда будут благодарны.
"Крым был и остается форпостом Русского мира. Мы любим свою Родину и вместе пройдем через все испытания, продолжим вносить свой достойный вклад в развитие России", - заверил он.
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