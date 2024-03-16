https://crimea.ria.ru/20240316/rovesnik-krymskoy-vesny-sasha-babichev-16-marta-dlya-menya-troynoy-prazdnik-1135554626.html

Ровесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник

Ровесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Ровесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник

16 марта Саша Бабичев из Симферополя отмечает свой десятый день рождения. 10 лет назад его мама и папа жили на материке, а Крым был для них только мечтой. Что... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T08:55

2024-03-16T08:55

2024-03-16T08:55

10 лет крымской весне

крым

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 16 марта Саша Бабичев из Симферополя отмечает свой десятый день рождения. 10 лет назад его мама и папа жили на материке, а Крым был для них только мечтой. Что заставило их все же решиться уехать из Москвы на полуостров, какой вклад в его развитие вносит сейчас эта семья, Бабичевы рассказали в интервью РИА Новости Крым.Знак для переездаРовно 10 лет назад Настя Хижнякова и ее муж Геннадий Бабичев из Москвы находились в Волгограде. Глава семьи участвовал в строительстве трассы М-6. Там 16 марта и родился их сын.Настины бабушка и дедушка жили в городе-герое, их направили сюда после Великой Отечественной войны. Дедушка добывал камень в Инкермане, бабушка работала связисткой. Девушка часто слышала о Севастополе от родителей и однажды сама познакомилась с Крымом: проехала от Керчи до Севастополя. С тех пор этот город стал ее мечтой. Рождение сына было стимулом к подготовке переезда.Глава семьи сразу понял, что Крым теперь начнет развиваться, и его знания и умения в области строительства дорог точно здесь пригодятся."После воссоединения Крыма с Россией стало ясно, что здесь начнут реализовываться крупные проекты, строиться новые трассы. И, конечно, хотелось к солнцу, морю", - вспоминает Геннадий Бабичев.Геннадий завершил все свои проекты на материке и отправился в Крым. В Симферополе ему предложили работу в одной из крупных компаний. В 2018 году семья оставила Москву и переехала в столицу Крыма.Сейчас Геннадий – инженер, занимает одну из руководящих должностей в компании и участвует в строительстве трасс Симферополь – Евпатория – Мирный и Алушта – Ялта.Анастасия, как и ее бабушка, нашла работу в связи. Любит писать картины и передала эту любовь сыну. В свободное время семья открывает для себя Крым, путешествуя по полуострову.Ребенок Крымской весныРовесник Крымского референдума Саша Бабичев учится в гимназии № 1 в Симферополе только на отлично, участвует в олимпиадах, патриотических акциях. А еще играет на барабанах, выступает на концертах. В этом году начал ходить в музыкальную школу, где осваивает еще и ксилофон. В свои 10 лет он, конечно же, все еще ребенок, но стремится мыслить и говорить как взрослый."16 марта прошел референдум. Люди сами выбрали свое будущее, они его выбрали рядом с самой большой страной в мире – Россией. Моей Родиной", - рассуждает он.Мальчик честно признается, что скучает по московскому снегу, но зато в Крыму есть море. А он очень любит плавать.Крым изменяется на глазахМама Саши рассказывает, что за время их жизни в Крыму полуостров изменился буквально на глазах."Разбитые ранее дороги и тротуары ремонтируются. Набережная Салгира сильно преобразилась и парк Гагарина. Ремонтируются, реставрируются здания, больницы. Строятся детские садики, спортивные площадки и комплексы для детей, новые жилые микрорайоны. Заметно развивается бизнес: появляются новые кафе, магазины", - делится своими наблюдениями Анастасия Хижнякова.Сын согласен с мамой. Рассказывает, как однажды заметил, что на месте кафе в центре Симферополя появился магазин инвентаря для тенниса. Отмечает, что это гораздо полезней для здоровья.В этом году, накануне Крымской весны, Саша Бабичев стал победителем республиканского конкурса портфолио ровесников Общекрымского референдума 2014 года "Крымский старт большого успеха". Нужно было собрать портфолио своих достижений за последние два года и записать видео-визитку. Школьник нарисовал картину с достопримечательностями, которые появились в Крыму после воссоединения его с Россией, и рассказал о них на видео. В итоге – занял первое место.Читайте также на РИА Новости Крым:На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артистыКак за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуКрымская весна – начало: историческая фотохроника

крым

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2024

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

крым, крымская весна, общество, авторы, семья, дети, патриотическое воспитание