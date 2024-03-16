Ровесник Крымской весны Саша Бабичев: 16 марта для меня тройной праздник
Семья из Москвы переехала в Крым после рождения сына в день Общекрымского референдума
© Фото из семейного архиваРовесник Крымской весны Саша Бабичев
© Фото из семейного архива
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 16 марта Саша Бабичев из Симферополя отмечает свой десятый день рождения. 10 лет назад его мама и папа жили на материке, а Крым был для них только мечтой. Что заставило их все же решиться уехать из Москвы на полуостров, какой вклад в его развитие вносит сейчас эта семья, Бабичевы рассказали в интервью РИА Новости Крым.
"16 марта для меня тройной праздник. Это и мой день рождения, и день, когда Крым решил быть с Россией, и шесть лет, как он стал для меня малой Родиной", - рассказывает мальчик Саша.
Знак для переезда
Ровно 10 лет назад Настя Хижнякова и ее муж Геннадий Бабичев из Москвы находились в Волгограде. Глава семьи участвовал в строительстве трассы М-6. Там 16 марта и родился их сын.
"Первая новость, которую мне сказали после родов, что практически все на полуострове проголосовали за то, чтобы Крым воссоединился с Россией. Я посчитала, что это знак: мы должны осуществить свою давнюю мечту переехать на полуостров. Знакомые даже советовали назвать сына Севой – производное имя от Севастополя. Именно об этом городе я мечтала больше всего", - вспоминает Анастасия.
Настины бабушка и дедушка жили в городе-герое, их направили сюда после Великой Отечественной войны. Дедушка добывал камень в Инкермане, бабушка работала связисткой. Девушка часто слышала о Севастополе от родителей и однажды сама познакомилась с Крымом: проехала от Керчи до Севастополя. С тех пор этот город стал ее мечтой. Рождение сына было стимулом к подготовке переезда.
© Фото из семейного архиваРовесник Крымской весны Саша Бабичев с мамой Анастасией Хижняковой
© Фото из семейного архива
Ровесник Крымской весны Саша Бабичев с мамой Анастасией Хижняковой
Глава семьи сразу понял, что Крым теперь начнет развиваться, и его знания и умения в области строительства дорог точно здесь пригодятся.
"После воссоединения Крыма с Россией стало ясно, что здесь начнут реализовываться крупные проекты, строиться новые трассы. И, конечно, хотелось к солнцу, морю", - вспоминает Геннадий Бабичев.
Геннадий завершил все свои проекты на материке и отправился в Крым. В Симферополе ему предложили работу в одной из крупных компаний. В 2018 году семья оставила Москву и переехала в столицу Крыма.
"Крым – развивающийся регион. Здесь столько всего можно сделать. Так кардинально менять жизнь вообще было не страшно", - признаются муж и жена.
Сейчас Геннадий – инженер, занимает одну из руководящих должностей в компании и участвует в строительстве трасс Симферополь – Евпатория – Мирный и Алушта – Ялта.
Анастасия, как и ее бабушка, нашла работу в связи. Любит писать картины и передала эту любовь сыну. В свободное время семья открывает для себя Крым, путешествуя по полуострову.
© Фото из семейного архива Ровесник Крымской весны Саша Бабичев с папой Геннадием Бабичевым
© Фото из семейного архива
Ровесник Крымской весны Саша Бабичев с папой Геннадием Бабичевым
Ребенок Крымской весны
Ровесник Крымского референдума Саша Бабичев учится в гимназии № 1 в Симферополе только на отлично, участвует в олимпиадах, патриотических акциях. А еще играет на барабанах, выступает на концертах. В этом году начал ходить в музыкальную школу, где осваивает еще и ксилофон. В свои 10 лет он, конечно же, все еще ребенок, но стремится мыслить и говорить как взрослый.
"16 марта прошел референдум. Люди сами выбрали свое будущее, они его выбрали рядом с самой большой страной в мире – Россией. Моей Родиной", - рассуждает он.
© Фото из семейного архиваРовесник Крымской весны Саша Бабичев
© Фото из семейного архива
Ровесник Крымской весны Саша Бабичев
Мальчик честно признается, что скучает по московскому снегу, но зато в Крыму есть море. А он очень любит плавать.
"Когда я ходил в детский сад, то хотел быть похожим на папу, заниматься дорожной архитектурой. Но потом решил, что все-таки это не мой путь. И вот уже решил пойти в IT, и не отступлюсь", - уверенно говорит о своем будущем школьник.
Крым изменяется на глазах
Мама Саши рассказывает, что за время их жизни в Крыму полуостров изменился буквально на глазах.
"Разбитые ранее дороги и тротуары ремонтируются. Набережная Салгира сильно преобразилась и парк Гагарина. Ремонтируются, реставрируются здания, больницы. Строятся детские садики, спортивные площадки и комплексы для детей, новые жилые микрорайоны. Заметно развивается бизнес: появляются новые кафе, магазины", - делится своими наблюдениями Анастасия Хижнякова.
Сын согласен с мамой. Рассказывает, как однажды заметил, что на месте кафе в центре Симферополя появился магазин инвентаря для тенниса. Отмечает, что это гораздо полезней для здоровья.
В этом году, накануне Крымской весны, Саша Бабичев стал победителем республиканского конкурса портфолио ровесников Общекрымского референдума 2014 года "Крымский старт большого успеха". Нужно было собрать портфолио своих достижений за последние два года и записать видео-визитку. Школьник нарисовал картину с достопримечательностями, которые появились в Крыму после воссоединения его с Россией, и рассказал о них на видео. В итоге – занял первое место.
© Фото из семейного архиваРовесник Крымской весны Саша Бабичев
© Фото из семейного архива
Ровесник Крымской весны Саша Бабичев
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