Многовекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым
Заявлениями о Крыме Эрдоган преследует собственные электоральные цели - политолог
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своими заявлениями о непризнании российской принадлежности Крыма преследует исключительно собственные электоральные цели, не изменяя своей известной "политике многовекторности". Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.
Ранее в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России, передает агентство Anadolu. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Эрдогана, подчеркнув, что российские регионы не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Это заявление не заслуживает внимания: это политический эквилибризм Эрдогана, который известен своими нестандартными подходами к внешнеполитическим вопросам. Он преследует собственные электоральные цели внутри Турции. Ничего стратегического в этих заявлениях нет", - убежден Чупрыгин.
Хотя такая позиция резко контрастирует с желанием Анкары вступить в БРИКС, Эрдоган, являясь опытным политиком, понимает, что само устройство этой организации позволяет ему делать такие заявления без особенного риска, считает эксперт.
"Дело в том, что БРИКС - это такая организация, где нет никаких взаимно обязывающих условий. Это "волонтерское" объединение стран, которые, так или иначе, рассчитывают получить определенный выигрыш, хотя бы с точки зрения переговорных позиций с западными объединениями. Поэтому организация приобретает такую популярность. И все члены БРИКС отлично знают Эрдогана, знают, что от него ожидать, и что в конченом счете Турция в БРИКС никому не помешает", - считает политолог.
Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли, и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов, заявлял ранее Чупрыгин.
Для самого объединения БРИКС вступление Турции - тоже хорошее приобретение, убежден Чупрыгин. Поскольку страна обладает серьезным, хотя и неоднозначным, влиянием на ситуацию на Ближнем Востоке.
При этом политика "сидения на всех стульях сразу", проводимая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, довольно опасна для руководства страны и чревата высокими рисками. Такое мнение ранее выразила востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян.
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