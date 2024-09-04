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Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции
Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции
Руководство Турции использовало политических маргиналов для организации антиамериканских протестов в Измире, чтобы в очередной раз публично обозначить... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T21:38
2024-09-04T21:38
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
турция
сша
в мире
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Руководство Турции использовало политических маргиналов для организации антиамериканских протестов в Измире, чтобы в очередной раз публично обозначить стремление проводить независимую от США внешнюю политику. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.Ранее Турецкая коммунистическая партия (TKP) провела в Измире шествие против присутствия американского десантного корабля USS WASP в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном. По данным властей провинции Измир, полиция задержала 15 человек по обвинению в нападении на американских моряков.По словам Ирхина, эти протесты выливаются из антиамериканских настроений в Турции, которые всегда были высоки. Они усиливаются в свете событий на Ближнем Востоке и в секторе Газа, поддержки Израиля со стороны США, а также стремления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать лидером всего мусульманского суннитского мира.Он отметил, что Анкара имеет собственную позицию в отношении силовых акций, проводимых Израилем, который в свою очередь является союзником США.
https://crimea.ria.ru/20240902/pokazat-zapadu-kuzkinu-mat---idet-li-turtsiya-v-briks-i-zachem-1140072013.html
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александр ирхин, турция, сша, в мире, политика, мнения
Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции

Протесты в Турции показывают стремление к независимой от США политике – эксперт

21:38 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Руководство Турции использовало политических маргиналов для организации антиамериканских протестов в Измире, чтобы в очередной раз публично обозначить стремление проводить независимую от США внешнюю политику. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.
Ранее Турецкая коммунистическая партия (TKP) провела в Измире шествие против присутствия американского десантного корабля USS WASP в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном. По данным властей провинции Измир, полиция задержала 15 человек по обвинению в нападении на американских моряков.
По словам Ирхина, эти протесты выливаются из антиамериканских настроений в Турции, которые всегда были высоки. Они усиливаются в свете событий на Ближнем Востоке и в секторе Газа, поддержки Израиля со стороны США, а также стремления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать лидером всего мусульманского суннитского мира.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
2 сентября, 20:46
Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем
"Напомню, что протесты в Измире организовала Турецкая коммунистическая партия, которая находится под полным контролем властей страны. Это маргинальная политсила, которую использовали с одной целью: показать Вашингтону, что Турция проводит независимую от США внешнюю политику", - сказал политолог.
Он отметил, что Анкара имеет собственную позицию в отношении силовых акций, проводимых Израилем, который в свою очередь является союзником США.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
13:25
Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
 
Радио "Спутник в Крыму"Александр ИрхинТурцияСШАВ миреПолитикаМнения
 
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