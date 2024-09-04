Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции
Протесты в Турции показывают стремление к независимой от США политике – эксперт
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Руководство Турции использовало политических маргиналов для организации антиамериканских протестов в Измире, чтобы в очередной раз публично обозначить стремление проводить независимую от США внешнюю политику. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.
Ранее Турецкая коммунистическая партия (TKP) провела в Измире шествие против присутствия американского десантного корабля USS WASP в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном. По данным властей провинции Измир, полиция задержала 15 человек по обвинению в нападении на американских моряков.
По словам Ирхина, эти протесты выливаются из антиамериканских настроений в Турции, которые всегда были высоки. Они усиливаются в свете событий на Ближнем Востоке и в секторе Газа, поддержки Израиля со стороны США, а также стремления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать лидером всего мусульманского суннитского мира.
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"Напомню, что протесты в Измире организовала Турецкая коммунистическая партия, которая находится под полным контролем властей страны. Это маргинальная политсила, которую использовали с одной целью: показать Вашингтону, что Турция проводит независимую от США внешнюю политику", - сказал политолог.
Он отметил, что Анкара имеет собственную позицию в отношении силовых акций, проводимых Израилем, который в свою очередь является союзником США.