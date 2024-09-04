https://crimea.ria.ru/20240904/ekspert-raskryl-podopleku-antiamerikanskikh-protestov-v-turtsii-1140117195.html

Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции

Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции

Руководство Турции использовало политических маргиналов для организации антиамериканских протестов в Измире, чтобы в очередной раз публично обозначить... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T21:38

2024-09-04T21:38

2024-09-04T21:38

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

турция

сша

в мире

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140126813_0:128:2927:1774_1920x0_80_0_0_27b9348e64ee317322ba66ac26639ff5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Руководство Турции использовало политических маргиналов для организации антиамериканских протестов в Измире, чтобы в очередной раз публично обозначить стремление проводить независимую от США внешнюю политику. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.Ранее Турецкая коммунистическая партия (TKP) провела в Измире шествие против присутствия американского десантного корабля USS WASP в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном. По данным властей провинции Измир, полиция задержала 15 человек по обвинению в нападении на американских моряков.По словам Ирхина, эти протесты выливаются из антиамериканских настроений в Турции, которые всегда были высоки. Они усиливаются в свете событий на Ближнем Востоке и в секторе Газа, поддержки Израиля со стороны США, а также стремления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать лидером всего мусульманского суннитского мира.Он отметил, что Анкара имеет собственную позицию в отношении силовых акций, проводимых Израилем, который в свою очередь является союзником США.

https://crimea.ria.ru/20240902/pokazat-zapadu-kuzkinu-mat---idet-li-turtsiya-v-briks-i-zachem-1140072013.html

https://crimea.ria.ru/20240904/turtsiya-podala-zayavku-na-polnoformatnoe-uchastie-v-briks-1140111864.html

турция

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, турция, сша, в мире, политика, мнения