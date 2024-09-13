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В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию
В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию - РИА Новости Крым, 13.09.2024
В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию
Конфликт между учеником пятого класса и учительницей музыки произошел в одной из общеобразовательных школ Симферопольского района, правоохранители начали... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T12:29
2024-09-13T12:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Конфликт между учеником пятого класса и учительницей музыки произошел в одной из общеобразовательных школ Симферопольского района, правоохранители начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы МВД по Крыму, республиканского Следкома и прокуратуры РК.Видео инцидента появилось в пятницу в соцсетях. Сообщалось, что в ходе ссоры ребенок нанес травмы учительнице, она обратилась в больницу. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители. Следователи СК по Крыму также начали проверку. Ее ход находится на контроле руководства ведомства. А республиканская прокуратура, в свою очередь, даст оценку исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, мвд по республике крым, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию

В Крыму проверяют обстоятельства конфликта между пятиклассником и учителем в школе - СК

12:29 13.09.2024 (обновлено: 12:50 13.09.2024)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Конфликт между учеником пятого класса и учительницей музыки произошел в одной из общеобразовательных школ Симферопольского района, правоохранители начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы МВД по Крыму, республиканского Следкома и прокуратуры РК.
Видео инцидента появилось в пятницу в соцсетях. Сообщалось, что в ходе ссоры ребенок нанес травмы учительнице, она обратилась в больницу. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители.

"55-летняя учительница обратилась в лечебное учреждение за медицинской помощью. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении МВД по Крыму.

Следователи СК по Крыму также начали проверку. Ее ход находится на контроле руководства ведомства.
"Следственным отделом по Симферопольскому району проводится проверка на предмет статей 116 УК РФ ("Побои") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в рамках которой будут установлены все обстоятельства инцидента в школе, назначена соответствующая экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника", - проинформировали в Следкоме.
А республиканская прокуратура, в свою очередь, даст оценку исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации.
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