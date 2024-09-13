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В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию

В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию - РИА Новости Крым, 13.09.2024

В Крыму пятиклассник ударил учителя - силовики проверяют информацию

Конфликт между учеником пятого класса и учительницей музыки произошел в одной из общеобразовательных школ Симферопольского района, правоохранители начали... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T12:29

2024-09-13T12:29

2024-09-13T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Конфликт между учеником пятого класса и учительницей музыки произошел в одной из общеобразовательных школ Симферопольского района, правоохранители начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы МВД по Крыму, республиканского Следкома и прокуратуры РК.Видео инцидента появилось в пятницу в соцсетях. Сообщалось, что в ходе ссоры ребенок нанес травмы учительнице, она обратилась в больницу. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители. Следователи СК по Крыму также начали проверку. Ее ход находится на контроле руководства ведомства. А республиканская прокуратура, в свою очередь, даст оценку исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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