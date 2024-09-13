https://crimea.ria.ru/20240913/feykov-ob-armii-v-krymu-stalo-v-desyatki-raz-menshe--kurshutov-1140332677.html

Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов

Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов

В Крыму значительно сократилось число фактов дискредитации Вооруженных Сил РФ, а также попыток снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T19:28

2024-09-13T19:28

2024-09-13T19:29

альберт куршутов

мнения

общество

кибербезопасность

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Крыму значительно сократилось число фактов дискредитации Вооруженных Сил РФ, а также попыток снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.По его словам, это – результат большой работы, которую ведут Центр противодействия экстремизму, МВД и сами неравнодушные крымчане, которые выявляют в интернете тех, кто пытается писать или выкладывать что-либо незаконное. Министр подчеркнул, что анонимность в сети является иллюзией.С 4 марта 2022 года в России действуют федеральные законы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберт куршутов, мнения, общество, кибербезопасность, фейк