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Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов
Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов
В Крыму значительно сократилось число фактов дискредитации Вооруженных Сил РФ, а также попыток снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T19:28
2024-09-13T19:28
2024-09-13T19:29
альберт куршутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Крыму значительно сократилось число фактов дискредитации Вооруженных Сил РФ, а также попыток снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.По его словам, это – результат большой работы, которую ведут Центр противодействия экстремизму, МВД и сами неравнодушные крымчане, которые выявляют в интернете тех, кто пытается писать или выкладывать что-либо незаконное. Министр подчеркнул, что анонимность в сети является иллюзией.С 4 марта 2022 года в России действуют федеральные законы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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альберт куршутов, мнения, общество, кибербезопасность, фейк
Фейков об армии в Крыму стало в десятки раз меньше – Куршутов
В Крыму стали реже дискредитировать армию и снимать работу ПВО
19:28 13.09.2024 (обновлено: 19:29 13.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым.
В Крыму значительно сократилось число фактов дискредитации Вооруженных Сил РФ, а также попыток снимать и выкладывать в сеть работу ПВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.
"Фактов дискредитации Вооруженных Сил РФ и участников СВО в интернете стало в десятки раз меньше. Мы фиксируем уменьшение и количества выкладываемого видео о работе ПВО. Разъяснительная работа проведена и все уже поняли, что это вредит нам же самим. Уже нет тех людей, которым кажется, что это те видео, на которых можно "хайповать", – констатировал министр.
По его словам, это – результат большой работы, которую ведут Центр противодействия экстремизму, МВД и сами неравнодушные крымчане, которые выявляют в интернете тех, кто пытается писать или выкладывать что-либо незаконное. Министр подчеркнул, что анонимность в сети является иллюзией.
"Нет закрытых сетей. Рано или поздно придется в лучшем случае извиняться, либо же отвечать по всей строгости закона, вплоть до уголовной ответственности", – предупредил Куршутов.
С 4 марта 2022 года в России действуют федеральные законы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.
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