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В Париже завершились Олимпийские игры

В Париже завершились Олимпийские игры - РИА Новости Крым, 12.08.2024

В Париже завершились Олимпийские игры

Олимпийские игры-2014 в Париже закончились. В них участвовало 15 нейтральных российских спортсменов, каких-то значительных результатов им достичь не удалось,... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T08:47

2024-08-12T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Олимпийские игры-2014 в Париже закончились. В них участвовало 15 нейтральных российских спортсменов, каких-то значительных результатов им достичь не удалось, лучший результат показали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде, сообщает РИА Новости.Том Круз на крышеЦеремония закрытия Игр, которая состоялась на стадионе "Стад де Франс", открылась одной из самых популярных французских песен, которую исполняли и Эдит Пиаф, и ZAZ, и многие другие исполнители — Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа", 1951).На церемонии присутствовал французский лидер Эмманюэль Макрон и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Последний и объявил о закрытии Игр.На закрытии Олимпиады французы постарались показать красочное шоу с привлечением известных артистов. Приехал даже Том Круз. Он спустился на тросе с крыши стадиона, забрал флаг Олимпийских игр и уехал с ним на мотоцикле, чтобы "доставить" в Лос-Анджелес, где пройдет летняя Олимпиада 2028 года.Также на экране показали номера Снупп Догг, Red Hot Chili Peppers и Билли Айлиш.Американцы стали лучшимиАмериканские спортсмены стали победителями медального зачета. На их счету 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды — всего 126. Сборной Китая досталось второе место. Пятнадцати российским спортсменам, которые прибыли на Олимпиаду в нейтральном статусе, достичь каких-то выдающихся результатов не удалось. Лучший результат показали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде.Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. К Играм были допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображались в медальной таблице.По мнению крымчанина гроссмейстера Сергея Карякина, открытие Олимпийских Игр в Париже напоминало шабаш, непонятное политическое шоу, и это мероприятие очень далеко от спорта. Ранее, комментируя это событие, известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик) сказала, что российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор, и это однозначно хорошо, "хорошо, что мы туда не поехали".Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжиркуЗахарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры-2024, париж, франция, спорт, в мире, новости