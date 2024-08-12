Рейтинг@Mail.ru
В Париже завершились Олимпийские игры - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240812/v-parizhe-zavershilis-olimpiyskie-igry-1139527071.html
В Париже завершились Олимпийские игры
В Париже завершились Олимпийские игры - РИА Новости Крым, 12.08.2024
В Париже завершились Олимпийские игры
Олимпийские игры-2014 в Париже закончились. В них участвовало 15 нейтральных российских спортсменов, каких-то значительных результатов им достичь не удалось,... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T08:47
2024-08-12T08:40
олимпийские игры-2024
париж
франция
спорт
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139527242_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_32cc7ff41de81a3928177f40171e156c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Олимпийские игры-2014 в Париже закончились. В них участвовало 15 нейтральных российских спортсменов, каких-то значительных результатов им достичь не удалось, лучший результат показали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде, сообщает РИА Новости.Том Круз на крышеЦеремония закрытия Игр, которая состоялась на стадионе "Стад де Франс", открылась одной из самых популярных французских песен, которую исполняли и Эдит Пиаф, и ZAZ, и многие другие исполнители — Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа", 1951).На церемонии присутствовал французский лидер Эмманюэль Макрон и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Последний и объявил о закрытии Игр.На закрытии Олимпиады французы постарались показать красочное шоу с привлечением известных артистов. Приехал даже Том Круз. Он спустился на тросе с крыши стадиона, забрал флаг Олимпийских игр и уехал с ним на мотоцикле, чтобы "доставить" в Лос-Анджелес, где пройдет летняя Олимпиада 2028 года.Также на экране показали номера Снупп Догг, Red Hot Chili Peppers и Билли Айлиш.Американцы стали лучшимиАмериканские спортсмены стали победителями медального зачета. На их счету 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды — всего 126. Сборной Китая досталось второе место. Пятнадцати российским спортсменам, которые прибыли на Олимпиаду в нейтральном статусе, достичь каких-то выдающихся результатов не удалось. Лучший результат показали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде.Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. К Играм были допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображались в медальной таблице.По мнению крымчанина гроссмейстера Сергея Карякина, открытие Олимпийских Игр в Париже напоминало шабаш, непонятное политическое шоу, и это мероприятие очень далеко от спорта. Ранее, комментируя это событие, известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик) сказала, что российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор, и это однозначно хорошо, "хорошо, что мы туда не поехали".Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжиркуЗахарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html
париж
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139527242_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c638f130da3e3c169821f6c042576e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры-2024, париж, франция, спорт, в мире, новости
В Париже завершились Олимпийские игры

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры

08:47 12.08.2024
 
© AP Photo Natacha PisarenkoЗакрытие Олимпийских игр в Париже.
Закрытие Олимпийских игр в Париже. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo Natacha Pisarenko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Олимпийские игры-2014 в Париже закончились. В них участвовало 15 нейтральных российских спортсменов, каких-то значительных результатов им достичь не удалось, лучший результат показали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде, сообщает РИА Новости.

Том Круз на крыше

Церемония закрытия Игр, которая состоялась на стадионе "Стад де Франс", открылась одной из самых популярных французских песен, которую исполняли и Эдит Пиаф, и ZAZ, и многие другие исполнители — Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа", 1951).
На церемонии присутствовал французский лидер Эмманюэль Макрон и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Последний и объявил о закрытии Игр.
"Объявляю Олимпийские игры 2024 года в Париже закрытыми", - заявил глава МОК Томас Бах после того, как погас олимпийский огонь.
На закрытии Олимпиады французы постарались показать красочное шоу с привлечением известных артистов. Приехал даже Том Круз. Он спустился на тросе с крыши стадиона, забрал флаг Олимпийских игр и уехал с ним на мотоцикле, чтобы "доставить" в Лос-Анджелес, где пройдет летняя Олимпиада 2028 года.
Также на экране показали номера Снупп Догг, Red Hot Chili Peppers и Билли Айлиш.

Американцы стали лучшими

Американские спортсмены стали победителями медального зачета. На их счету 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды — всего 126. Сборной Китая досталось второе место. Пятнадцати российским спортсменам, которые прибыли на Олимпиаду в нейтральном статусе, достичь каких-то выдающихся результатов не удалось. Лучший результат показали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро в парном разряде.
Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. К Играм были допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображались в медальной таблице.
По мнению крымчанина гроссмейстера Сергея Карякина, открытие Олимпийских Игр в Париже напоминало шабаш, непонятное политическое шоу, и это мероприятие очень далеко от спорта. Ранее, комментируя это событие, известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик) сказала, что российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор, и это однозначно хорошо, "хорошо, что мы туда не поехали".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку
Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
Олимпиада-2024 во Франции - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Вчера, 11:09
Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024
 
Олимпийские игры-2024ПарижФранцияСпортВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирня
09:02Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
08:47В Париже завершились Олимпийские игры
08:33Вся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя
08:04В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин
07:46Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса
07:41Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
07:2418 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы
07:01Ждать ли бабьего лета в Крыму
06:43Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник
06:25Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу
06:06Крымский мост: ситуация на утро понедельника
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:57Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
23:48Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
23:28Пожар на Запорожской АЭС локализован
22:45Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
22:06На ЗАЭС после украинской атаки горит объект охладительных систем
22:05Евпатория осталась без света
Лента новостейМолния