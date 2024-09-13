https://crimea.ria.ru/20240913/novyy-avtobusnyy-marshrut-poyavilsya-v-krymu-1140323783.html

Новый автобусный маршрут появился в Крыму

Новый автобусный маршрут появился в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Новый автобусный маршрут появился в Крыму

ГУП "Крымтроллейбус" выпустил автобус на новый маршрут, который курсирует между двумя поселками под Судаком и Феодосией, проходя через Симферополь. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T17:32

2024-09-13T17:32

2024-09-13T19:10

транспорт

крымтроллейбус

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новости крыма

судак

феодосия

симферополь

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ГУП "Крымтроллейбус" выпустил автобус на новый маршрут, который курсирует между двумя поселками под Судаком и Феодосией, проходя через Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Отмечается, что этот автобус, как весь транспорт предприятия, работает на экологически чистом топливе, оборудован кондиционерами и системами отопления, а также терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами для комфорта и безопасности пассажиров.В компании сообщают, что новые отечественные автобусы смогли выйти на городские и пригородные маршруты в Крыму благодаря масштабному обновлению подвижного состава, который проходит при участии и под контролем региональных властей, сообщают в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрутК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутамМежду Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

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симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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