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Новый автобусный маршрут появился в Крыму
Новый автобусный маршрут появился в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Новый автобусный маршрут появился в Крыму
ГУП "Крымтроллейбус" выпустил автобус на новый маршрут, который курсирует между двумя поселками под Судаком и Феодосией, проходя через Симферополь. Об этом... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T17:32
2024-09-13T17:32
2024-09-13T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ГУП "Крымтроллейбус" выпустил автобус на новый маршрут, который курсирует между двумя поселками под Судаком и Феодосией, проходя через Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Отмечается, что этот автобус, как весь транспорт предприятия, работает на экологически чистом топливе, оборудован кондиционерами и системами отопления, а также терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами для комфорта и безопасности пассажиров.В компании сообщают, что новые отечественные автобусы смогли выйти на городские и пригородные маршруты в Крыму благодаря масштабному обновлению подвижного состава, который проходит при участии и под контролем региональных властей, сообщают в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрутК Новому Херсонесу запустят автобусы по двум новым маршрутамМежду Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
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транспорт, крымтроллейбус, крым, новости крыма, судак, феодосия, симферополь, логистика
Новый автобусный маршрут появился в Крыму
В Крыму появился новый автобусный маршрут Веселое – Симферополь – Солнечное
17:32 13.09.2024 (обновлено: 19:10 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ГУП "Крымтроллейбус" выпустил автобус на новый маршрут, который курсирует между двумя поселками под Судаком и Феодосией, проходя через Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"По многочисленным обращениям пассажиров ГУП РК "Крымтроллейбус" приступил к обслуживанию автобусного маршрута № 496-23 "Веселое – Симферополь – Солнечное", – говорится в сообщении.
Отмечается, что этот автобус, как весь транспорт предприятия, работает на экологически чистом топливе, оборудован кондиционерами и системами отопления, а также терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами для комфорта и безопасности пассажиров.
В компании сообщают, что новые отечественные автобусы смогли выйти на городские и пригородные маршруты в Крыму благодаря масштабному обновлению подвижного состава, который проходит при участии и под контролем региональных властей, сообщают в компании.
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