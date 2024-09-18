https://crimea.ria.ru/20240918/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-sredu-1140301667.html

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду

В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-18T00:01

2024-09-18T00:01

2024-09-17T18:52

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность, в центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем +24...+26.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +18 градусов, днем +23...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-predupredili-ob-opasnoy-pogode-v-blizhayshie-dni-1140392622.html

симферополь

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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