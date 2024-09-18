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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-18T00:01
2024-09-17T18:52
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность, в центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем +24...+26.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +18 градусов, днем +23...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-predupredili-ob-opasnoy-pogode-v-blizhayshie-dni-1140392622.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду местами пройдут кратковременные дожди с грозами

00:01 18.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность, в центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на южном побережье до +20, днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем +24...+26.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +18 градусов, днем +23...+25.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
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