https://crimea.ria.ru/20240918/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-pogoda-v-krymu-v-sredu-1140301667.html
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-18T00:01
2024-09-18T00:01
2024-09-17T18:52
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140874_0:0:1528:860_1920x0_80_0_0_6810a40ece799eb5ff56973d93ba86f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность, в центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем +24...+26.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +18 градусов, днем +23...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-predupredili-ob-opasnoy-pogode-v-blizhayshie-dni-1140392622.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140874_67:0:1479:1059_1920x0_80_0_0_a98860a6f143d59487a36ff3062939cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду местами пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В среду зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В восточных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность, в центральных районах ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на южном побережье до +20, днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +18 градусов, днем +24...+26.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +18 градусов, днем +23...+25.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.