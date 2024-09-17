https://crimea.ria.ru/20240917/lukashenko-napadenie-na-belarus--eto-tretya-mirovaya-voyna-1140420206.html

Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война

Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война

Нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T21:22

2024-09-17T21:22

2024-09-17T22:29

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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новости

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украина

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства.Далее он озвучил информацию, полученную от спецслужб страны, о тезисах представителей США во время переговоров с "беглыми"."С середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации", – сообщил президент Беларуси.При этом Лукашенко отметил, что речь идет не о вступлении вооруженных сил Беларуси в боевые действия, а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территории Беларуси, вплоть до атак на приграничную инфраструктуру. То есть американцы, по его словам, указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать инфраструктуру Беларуси по южной границе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на УкраинеУкраинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страныЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, новости, россия, украина, политика, коллективный запад