https://crimea.ria.ru/20240917/lukashenko-napadenie-na-belarus--eto-tretya-mirovaya-voyna-1140420206.html
Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война
Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война
Нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T21:22
2024-09-17T21:22
2024-09-17T22:29
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
беларусь
новости
россия
украина
политика
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138538499_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_339c101d04b77c1d1d560027b9669dde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства.Далее он озвучил информацию, полученную от спецслужб страны, о тезисах представителей США во время переговоров с "беглыми"."С середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации", – сообщил президент Беларуси.При этом Лукашенко отметил, что речь идет не о вступлении вооруженных сил Беларуси в боевые действия, а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территории Беларуси, вплоть до атак на приграничную инфраструктуру. То есть американцы, по его словам, указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать инфраструктуру Беларуси по южной границе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на УкраинеУкраинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страныЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
беларусь
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138538499_382:0:2838:1842_1920x0_80_0_0_ed51470d345327903202166ce225af5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, беларусь, новости, россия, украина, политика, коллективный запад
Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война
О третьей мировой войне в случае нападения на Беларусь предупредил Александр Лукашенко
21:22 17.09.2024 (обновлено: 22:29 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Нападение на Беларусь будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства.
"Наши "беглые", которые уже поняли, что их там не ждут и не ждали, ищут выход из создавшегося положения. <…> Чтобы создать предмятежную ситуацию накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий. Не сбрасывают они со счетов и вооруженное нападение на Беларусь. Все они мечтают прийти с оружием в руках", – заявил Лукашенко.
Далее он озвучил информацию, полученную от спецслужб страны, о тезисах представителей США во время переговоров с "беглыми".
"С середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации", – сообщил президент Беларуси.
При этом Лукашенко отметил, что речь идет не о вступлении вооруженных сил Беларуси в боевые действия, а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территории Беларуси, вплоть до атак на приграничную инфраструктуру. То есть американцы, по его словам, указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать инфраструктуру Беларуси по южной границе.
"Я хочу спросить у американцев: "Вы мира хотите? Мирных переговоров или эскалации ситуации?" Я хочу предупредить наших противников, наших соперников, не надо этого делать. Это не пойдет на пользу не только региону, но и всей планете. Нападение на Беларусь – это третья мировая война!" – подытожил Александр Лукашенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: