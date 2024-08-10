Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону – МИД Белоруссии
17:02 10.08.2024 (обновлено: 17:36 10.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков, Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону. Такое заявление МИД страны после уничтожения над республикой воздушных целей с Украины опубликовано на официальном сайте министерства.
"Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", – сказано в заявлении.
Во внешнеполитическое ведомстве считают, что украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков и призывают все стороны одуматься и остановиться. МИД страны инициирует консультации со своими союзниками и партнерами и доведет данные об инциденте с украинскими беспилотниками до ООН, ОБСЕ и других объединений, в которых участвует.
"Разумеется, Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия", – констатировали в министерстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.
По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
Сам Лукашенко заявил, что намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, убежден, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.
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