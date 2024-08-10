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Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
Украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков, Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T17:02
2024-08-10T17:36
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков, Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону. Такое заявление МИД страны после уничтожения над республикой воздушных целей с Украины опубликовано на официальном сайте министерства.Во внешнеполитическое ведомстве считают, что украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков и призывают все стороны одуматься и остановиться. МИД страны инициирует консультации со своими союзниками и партнерами и доведет данные об инциденте с украинскими беспилотниками до ООН, ОБСЕ и других объединений, в которых участвует."Разумеется, Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия", – констатировали в министерстве.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.Сам Лукашенко заявил, что намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, убежден, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейРФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировокЛукашенко лично отправится на границу с Украиной
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Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны

Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону – МИД Белоруссии

17:02 10.08.2024 (обновлено: 17:36 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости в Минске
Празднование Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков, Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону. Такое заявление МИД страны после уничтожения над республикой воздушных целей с Украины опубликовано на официальном сайте министерства.

"Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", – сказано в заявлении.

Во внешнеполитическое ведомстве считают, что украинская провокация с беспилотниками предпринята при подстрекательстве внешних игроков и призывают все стороны одуматься и остановиться. МИД страны инициирует консультации со своими союзниками и партнерами и доведет данные об инциденте с украинскими беспилотниками до ООН, ОБСЕ и других объединений, в которых участвует.
"Разумеется, Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия", – констатировали в министерстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.
По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
Сам Лукашенко заявил, что намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, убежден, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.
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