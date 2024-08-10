https://crimea.ria.ru/20240810/belorussiya-usilivaet-gruppirovku-voysk-na-granitse-s-ukrainoy-1139503138.html

Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной

Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики,... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T14:34

2024-08-10T14:34

2024-08-10T14:39

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

белоруссия

минобороны республики беларусь

министерство обороны республики беларусь

виктор хренин

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границеЛукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

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украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, минобороны республики беларусь, министерство обороны республики беларусь, виктор хренин, украина