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Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики,... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T14:34
2024-08-10T14:39
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
белоруссия
минобороны республики беларусь
министерство обороны республики беларусь
виктор хренин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границеЛукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, минобороны республики беларусь, министерство обороны республики беларусь, виктор хренин, украина
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной

Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной

14:34 10.08.2024 (обновлено: 14:39 10.08.2024)
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин.

"Главнокомандующий вооруженными силами (президент Лукашенко – ред.) отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях", – цитирует Хренина агентство Белта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиБелоруссияМинобороны Республики БеларусьМинистерство обороны Республики БеларусьВиктор ХренинУкраина
 
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