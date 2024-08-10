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Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики,... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T14:34
2024-08-10T14:34
2024-08-10T14:39
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
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минобороны республики беларусь
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виктор хренин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, граничащем с Украиной. Об этом заявил глава минобороны страны Виктор Хренин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко сделал заявление о ситуации на белорусско-украинской границеЛукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, минобороны республики беларусь, министерство обороны республики беларусь, виктор хренин, украина
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной
14:34 10.08.2024 (обновлено: 14:39 10.08.2024)