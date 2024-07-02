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Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии
Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии
Военно-воздушные войска и силы ПВО Белоруссии приведены в высокую боеготовность, причиной тому - активизация ВСУ. Об этом заявил президент Республики Беларусь... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T19:16
2024-07-02T19:16
2024-07-02T19:16
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
пво
украина
граница
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Военно-воздушные войска и силы ПВО Белоруссии приведены в высокую боеготовность, причиной тому - активизация ВСУ. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, пво, украина, граница, политика
Материал дополняется
Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии
Лукашенко: из-за активизации ВСУ ВВС и войска ПВО приведены в готовность