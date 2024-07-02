https://crimea.ria.ru/20240702/lukashenko-zayavil-o-privedenii-v-gotovnost-vvs-i-voysk-pvo-belorussii-1138538619.html

Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

Военно-воздушные войска и силы ПВО Белоруссии приведены в высокую боеготовность, причиной тому - активизация ВСУ. Об этом заявил президент Республики Беларусь... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T19:16

2024-07-02T19:16

2024-07-02T19:16

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

пво

украина

граница

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Военно-воздушные войска и силы ПВО Белоруссии приведены в высокую боеготовность, причиной тому - активизация ВСУ. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

белоруссия

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, пво, украина, граница, политика